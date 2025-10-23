Неизвестный БПЛА взорвался у границы с РФ в Казахстане

В Бурлинском районе Казахстана, граничащем с Россией, зафиксирован взрыв беспилотника неизвестного происхождения.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, информирует Цензор.НЕТ.

"Обломки обнаружены в отдаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в заявлении.

Сейчас органы проводят проверку, устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение объекта.

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты", - отметили там.

Российские дроны в Казахстане

Напомним, 18 марта 2025 года в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили беспилотник с надписью "Герань-2". БпЛА "Герань-2" внешне полностью идентичны иранским дронам Shahed-136, которыми Россия атакует Украину.

Известно, что ранее в Казахстане подтверждали, что РФ испытывает свои беспилотники на территории Западно-Казахстанской области.

