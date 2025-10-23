УКР
1 892 15

"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року та побажав звільнитися від російського впливу

мадяр

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, етнічний угорець Роберт "Мадяр" Бровді закликав угорців під час мітингу на честь річниці революції 1956 року, яка закінчилася вторгненням радянських військ, підтримати європейський курс своєї країни та знов звільнитися від впливу Росії.

"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza" ("Росіяни, геть додому!"). Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров. Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові!", - написав Бровді в Telegram.

угорська революція 1956

Командувач СБС висловив переконання, що проросійська політика нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана cуперечить ідеалам угорської революції 1956 року.

"Сьогодні Орбан живе викривленою інтерпретацією тих подій, — фізичного болю предків він не відчув чи вже забув; нащадкам продається універсальна ідіома "Угорщина понад усе", а криваві гроші і влада тим часом паморочать голову", — написав "Мадяр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадяр відповів владі Угорщини на заборону в’їзду: Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження

Бровді також процитував гімн Угорської революції 1848–1849 років "Встань, мадяр, на клич вітчизни!", який став символом національного пробудження угорців і боротьби проти Габсбурзької монархії.

Угорщина (2557) Бровді Роберт Мадяр (60)
Мадьяри з першого разу зробили правильний вибір і тепер в ЄС-НАТО.
Нехай звертається до мудріго народу,щоби ще раз не начудив на виборах з руйнівними наслідками опісля.
23.10.2025 18:40 Відповісти
для цього треба, щоб дурень визнав, що впоров дурню. ті виборці зе, кого я знаю, такого не зроблять, бо дурень боїться зізнатися навіть самому собі тому, що він дурень. виходу з цього замкнутого кола не видно.
я вже втратив будь-яку надію, що на наступних виборах цей мудрий нарід, не втне ще раз чогось подібного.
23.10.2025 19:16 Відповісти
👏
23.10.2025 18:46 Відповісти
роберта бровді в президенти угорщини!!!!
23.10.2025 18:49 Відповісти
Дорослий битий життям (і розграбованим кредитом від китайського банку) дядько, а робить такі наївні заяви. До кого він звертається? До угро-фінів з ******-рейху, анклаву ************** на східних кордонах ЄС.
23.10.2025 18:55 Відповісти
Орбана поймать, связать и в Дунай отправить рыбок кормить...
23.10.2025 18:55 Відповісти
Маляр сильный воин,он достоин уважения ,Венеры вам есть чем гордиться
23.10.2025 18:56 Відповісти
Сподiваюсь його хтось почув в Угорщинi...
23.10.2025 18:58 Відповісти
Мадяр это тот самый вор
23.10.2025 19:05 Відповісти
Нет. Это тот ,кто твою маму е#ал,паршивый кацап.
23.10.2025 19:06 Відповісти
Роберт, тут все просто. Дроном в голову орбану. Дроном в голову сійярті. Звісно слово "просто" тут чисто риторичне. Нажаль.😕
23.10.2025 19:08 Відповісти
Наступний президент Угорщини!
23.10.2025 19:12 Відповісти
Дурники, які це читають, дійсно можуть подумати, що там якісь "російській вплив", тоді як Орбан - представник консервативних кіл Європи, дуже потужних і впливових, які орієнтуються зараз на Трампа.
23.10.2025 19:13 Відповісти
 
 