Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, етнічний угорець Роберт "Мадяр" Бровді закликав угорців під час мітингу на честь річниці революції 1956 року, яка закінчилася вторгненням радянських військ, підтримати європейський курс своєї країни та знов звільнитися від впливу Росії.

"69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі "Ruszkik haza" ("Росіяни, геть додому!"). Окупант з "рускім міром" затягувався контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські Мукачево-Берегове на кордон і вглиб. І потекла кров. Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові!", - написав Бровді в Telegram.

Командувач СБС висловив переконання, що проросійська політика нинішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана cуперечить ідеалам угорської революції 1956 року.

"Сьогодні Орбан живе викривленою інтерпретацією тих подій, — фізичного болю предків він не відчув чи вже забув; нащадкам продається універсальна ідіома "Угорщина понад усе", а криваві гроші і влада тим часом паморочать голову", — написав "Мадяр".

Бровді також процитував гімн Угорської революції 1848–1849 років "Встань, мадяр, на клич вітчизни!", який став символом національного пробудження угорців і боротьби проти Габсбурзької монархії.

