Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, этнический венгр Роберт "Мадяр" Бровди призвал венгров во время митинга в честь годовщины революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск, поддержать европейский курс своей страны и вновь освободиться от влияния России.

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Русские, прочь домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут произнесены альтернативные существующим взгляды. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Так пусть без крови!" - написал Бровди в Telegram.

Командующий СБС выразил убеждение, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

"Сегодня Орбан живет искаженной интерпретацией тех событий, - физической боли предков он не почувствовал или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома "Венгрия превыше всего", а кровавые деньги и власть тем временем кружат голову", - написал "Мадяр".

Бровди также процитировал гимн Венгерской революции 1848-1849 годов "Встань, мадьяр, на клич отечества!", который стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.

