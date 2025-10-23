"Мадяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал освободиться от российского влияния
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, этнический венгр Роберт "Мадяр" Бровди призвал венгров во время митинга в честь годовщины революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск, поддержать европейский курс своей страны и вновь освободиться от влияния России.
"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Русские, прочь домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут произнесены альтернативные существующим взгляды. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Так пусть без крови!" - написал Бровди в Telegram.
Командующий СБС выразил убеждение, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.
"Сегодня Орбан живет искаженной интерпретацией тех событий, - физической боли предков он не почувствовал или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома "Венгрия превыше всего", а кровавые деньги и власть тем временем кружат голову", - написал "Мадяр".
Бровди также процитировал гимн Венгерской революции 1848-1849 годов "Встань, мадьяр, на клич отечества!", который стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай звертається до мудріго народу,щоби ще раз не начудив на виборах з руйнівними наслідками опісля.
я вже втратив будь-яку надію, що на наступних виборах цей мудрий нарід, не втне ще раз чогось подібного.