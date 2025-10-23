РУС
Новости Мадяр командующий Силами беспилотных систем Венгрия запретила въезд Мадяру
"Мадяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал освободиться от российского влияния

мадяр

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ, этнический венгр Роберт "Мадяр" Бровди призвал венгров во время митинга в честь годовщины революции 1956 года, которая закончилась вторжением советских войск, поддержать европейский курс своей страны и вновь освободиться от влияния России.

"69 лет назад историческая Родина моего Отца Иосифа Бровди смело сказала красной диктатуре "Ruszkik haza" ("Русские, прочь домой!"). Оккупант с "русским миром" затягивался контингентом в Венгрию, направляясь танками и пехотой через закарпатские Мукачево-Берегово на границу и вглубь. И потекла кровь. Народ Венгрии! Я знаю, Вы сегодня собираетесь вместе, и будут произнесены альтернативные существующим взгляды. Очевидно, сегодня начнется предвыборная гонка в Венгрии. Так пусть без крови!" - написал Бровди в Telegram.

Венгерская революция 1956 года

Командующий СБС выразил убеждение, что пророссийская политика нынешнего премьер-министра Виктора Орбана противоречит идеалам венгерской революции 1956 года.

"Сегодня Орбан живет искаженной интерпретацией тех событий, - физической боли предков он не почувствовал или уже забыл; потомкам продается универсальная идиома "Венгрия превыше всего", а кровавые деньги и власть тем временем кружат голову", - написал "Мадяр".

Бровди также процитировал гимн Венгерской революции 1848-1849 годов "Встань, мадьяр, на клич отечества!", который стал символом национального пробуждения венгров и борьбы против Габсбургской монархии.

Автор: 

Венгрия (2197) Бровди Роберт Мадяр (60)
+3
Мадьяри з першого разу зробили правильний вибір і тепер в ЄС-НАТО.
Нехай звертається до мудріго народу,щоби ще раз не начудив на виборах з руйнівними наслідками опісля.
23.10.2025 18:40 Ответить
+2
роберта бровді в президенти угорщини!!!!
23.10.2025 18:49 Ответить
+2
Сподiваюсь його хтось почув в Угорщинi...
23.10.2025 18:58 Ответить
Мадьяри з першого разу зробили правильний вибір і тепер в ЄС-НАТО.
Нехай звертається до мудріго народу,щоби ще раз не начудив на виборах з руйнівними наслідками опісля.
23.10.2025 18:40 Ответить
для цього треба, щоб дурень визнав, що впоров дурню. ті виборці зе, кого я знаю, такого не зроблять, бо дурень боїться зізнатися навіть самому собі тому, що він дурень. виходу з цього замкнутого кола не видно.
я вже втратив будь-яку надію, що на наступних виборах цей мудрий нарід, не втне ще раз чогось подібного.
23.10.2025 19:16 Ответить
Те саме маю серед деяких знайомих: упороті за зе на всю голову,з числа тих,з ким разом до школи ще рад.ходили.
23.10.2025 19:29 Ответить
Якщо тобі не подобається вибір більшості українців - тікай в Рашку , не муч себе ...
23.10.2025 19:42 Ответить
👏
23.10.2025 18:46 Ответить
роберта бровді в президенти угорщини!!!!
23.10.2025 18:49 Ответить
Дорослий битий життям (і розграбованим кредитом від китайського банку) дядько, а робить такі наївні заяви. До кого він звертається? До угро-фінів з ******-рейху, анклаву ************** на східних кордонах ЄС.
23.10.2025 18:55 Ответить
так, бо там приблизно половина притомних і це так уж мало.
23.10.2025 19:55 Ответить
Орбана поймать, связать и в Дунай отправить рыбок кормить...
23.10.2025 18:55 Ответить
Маляр сильный воин,он достоин уважения ,Венеры вам есть чем гордиться
23.10.2025 18:56 Ответить
Сподiваюсь його хтось почув в Угорщинi...
23.10.2025 18:58 Ответить
Нет. Это тот ,кто твою маму е#ал,паршивый кацап.
23.10.2025 19:06 Ответить
Роберт, тут все просто. Дроном в голову орбану. Дроном в голову сійярті. Звісно слово "просто" тут чисто риторичне. Нажаль.😕
23.10.2025 19:08 Ответить
Причем Геранью трофейной с копией симкарты Медведева.
23.10.2025 19:28 Ответить
Наступний президент Угорщини!
23.10.2025 19:12 Ответить
Дурники, які це читають, дійсно можуть подумати, що там якісь "російській вплив", тоді як Орбан - представник консервативних кіл Європи, дуже потужних і впливових, які орієнтуються зараз на Трампа.
23.10.2025 19:13 Ответить
Це буде видно, коли «Дружба» зупиниться. Якої він тоді заспіває.
23.10.2025 19:32 Ответить
шо правда, і навіть сєва магілевіч савсєм ніпрічом, да?
23.10.2025 19:56 Ответить
Тато його добре виховав до кацапів.
23.10.2025 19:20 Ответить
Угры это " нем ту дом".
23.10.2025 19:29 Ответить
 
 