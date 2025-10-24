Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 135 080 осіб (+910 за добу), 11 283 танки, 33 972 артсистеми, 23 458 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 135 080 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб
- танків – 11 283 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.
- артилерійських систем – 33 972 (+34) од.
- РСЗВ – 1 526 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати РФ в Україні
Найбільших втрат в Україні армія РФ зазнавала під час найінтенсивніших бойових дій та наступальних операцій, особливо зосереджених на сході та півдні країни.
За даними Генштабу ЗСУ, найбільші втрати ворога в особовому складі були зафіксовані в період, що охоплює кінець 2023-го та весь 2024 рік.
Загалом 2024 рік став роком, коли російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі за весь час повномасштабного вторгнення, перевищивши сумарні втрати за 2022 та 2023 роки.
Найвищий місячний показник втрат особового складу був зафіксований у листопаді 2024 року, коли було ліквідовано понад 45 720 військових. Ці втрати зазвичай пов'язані з постійними та виснажливими наступальними діями на ключових напрямках, таких як Авдіївський та Покровський.
169! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня 6, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
Між тим з початку року авто 32 681 од. 32 675 втрати за попередні три роки разом взяті.
45 720 у листопаді відповідає дійсності, про те це не найвищий показник за 24 рік (та і загалом за весь період повномаштабного вторгнення).
48 670 - грудень 24 року, оце найвищий місячний показник
48 240 - січнь 25-го, а за зиму 24-25 було 133 480 чумардосів
Тільки за зиму втрати перевищили 22 рік - 106 720