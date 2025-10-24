Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 135 080 осіб (+910 за добу), 11 283 танки, 33 972 артсистеми, 23 458 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 135 080 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 135 080 (+910) осіб

танків – 11 283 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 458 (+5) од.

артилерійських систем – 33 972 (+34) од.

РСЗВ – 1 526 (+1) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73 826 (+440) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 356 (+128) од.

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 103 бойові зіткнення, третина з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати РФ в Україні

Найбільших втрат в Україні армія РФ зазнавала під час найінтенсивніших бойових дій та наступальних операцій, особливо зосереджених на сході та півдні країни.

За даними Генштабу ЗСУ, найбільші втрати ворога в особовому складі були зафіксовані в період, що охоплює кінець 2023-го та весь 2024 рік.

Загалом 2024 рік став роком, коли російська армія зазнала найбільших втрат у живій силі за весь час повномасштабного вторгнення, перевищивши сумарні втрати за 2022 та 2023 роки.

Найвищий місячний показник втрат особового складу був зафіксований у листопаді 2024 року, коли було ліквідовано понад 45 720 військових. Ці втрати зазвичай пов'язані з постійними та виснажливими наступальними діями на ключових напрямках, таких як Авдіївський та Покровський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох російських десантників ліквідовано у Ставрополі, - ГУР. ВIДЕО