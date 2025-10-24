Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 135 080 человек (+910 за сутки), 11 283 танка, 33 972 артсистемы, 23 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 135 080 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 135 080 (+910) человек

танков - 11 283 (+1) единицы

боевых бронированных машин - 23 458 (+5) единиц

артиллерийских систем - 33 972 (+34) единицы

РСЗО - 1 526 (+1) единиц

средств ПВО - 1 230 (+0) единиц

самолетов - 428 (+0) единиц

вертолетов - 346 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 73 826 (+440) единиц

крылатых ракет - 3 880 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 65 356 (+128) единиц

специальной техники - 3 981 (+0) единица.

Потери РФ в Украине

Наибольшие потери в Украине армия РФ понесла во время самых интенсивных боевых действий и наступательных операций, особенно сосредоточенных на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери врага в личном составе были зафиксированы в период, охватывающий конец 2023-го и весь 2024 год.

В целом 2024 год стал годом, когда российская армия понесла наибольшие потери в живой силе за все время полномасштабного вторжения, превысив суммарные потери за 2022 и 2023 годы.

Самый высокий месячный показатель потерь личного состава был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда было ликвидировано более 45 720 военных. Эти потери обычно связаны с постоянными и изнурительными наступательными действиями на ключевых направлениях, таких как Авдеевское и Покровское.

