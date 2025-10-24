Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 135 080 человек (+910 за сутки), 11 283 танка, 33 972 артсистемы, 23 458 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 135 080 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 135 080 (+910) человек
- танков - 11 283 (+1) единицы
- боевых бронированных машин - 23 458 (+5) единиц
- артиллерийских систем - 33 972 (+34) единицы
- РСЗО - 1 526 (+1) единиц
- средств ПВО - 1 230 (+0) единиц
- самолетов - 428 (+0) единиц
- вертолетов - 346 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 73 826 (+440) единиц
- крылатых ракет - 3 880 (+0) единиц
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн - 65 356 (+128) единиц
- специальной техники - 3 981 (+0) единица.
Потери РФ в Украине
Наибольшие потери в Украине армия РФ понесла во время самых интенсивных боевых действий и наступательных операций, особенно сосредоточенных на востоке и юге страны.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери врага в личном составе были зафиксированы в период, охватывающий конец 2023-го и весь 2024 год.
В целом 2024 год стал годом, когда российская армия понесла наибольшие потери в живой силе за все время полномасштабного вторжения, превысив суммарные потери за 2022 и 2023 годы.
Самый высокий месячный показатель потерь личного состава был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда было ликвидировано более 45 720 военных. Эти потери обычно связаны с постоянными и изнурительными наступательными действиями на ключевых направлениях, таких как Авдеевское и Покровское.
169! одиниць знищеної техніки та 910 чумардосів за день.
Броня 6, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 134 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
Між тим з початку року авто 32 681 од. 32 675 втрати за попередні три роки разом взяті.
Найвищий місячний показник втрат особового складу був зафіксований у листопаді 2024 року, коли було ліквідовано понад 45 720 військових. Ці втрати зазвичай пов'язані з постійними та виснажливими наступальними діями на ключових напрямках, таких як Авдіївський та Покровський.
45 720 у листопаді відповідає дійсності, про те це не найвищий показник за 24 рік (та і загалом за весь період повномаштабного вторгнення).
48 670 - грудень 24 року, оце найвищий місячний показник
48 240 - січнь 25-го, а за зиму 24-25 було 133 480 чумардосів
Тільки за зиму втрати перевищили 22 рік - 106 720