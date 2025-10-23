На фронте произошло 103 боевых столкновения, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Враг нанес 48 авиационных ударов, сбросил 105 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2 665 дронов-камикадзе и совершил 3 653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, применив восемь управляемых авиабомб, и совершил 186 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Украинские подразделения отбили семь атак, пять боевых столкновений пока продолжаются.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголовое. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники успешно отбили десять попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня одиннадцать раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки. Силы обороны отбили все вражеские атаки.

На Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверево, Удачное, Молодецкое, Красный Лиман, Новоэкономичное, Котлино, Новопавловка, Дачное. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 58 оккупантов и ранили 25. Уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов, повреждены три единицы автомобильной и единица специальной техники противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили одиннадцать атак оккупантов в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Даниловка, Новоуспенское, Сладкое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Степное и Степногорск. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Речное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

