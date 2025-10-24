РФ атакувала Україну 128-ма БпЛА: 72 цілі знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 жовтня російські окупанти випустили по Україні 128 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Звідки фіксували пуски

Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим

Близько 90 із них - "шахеди".

Результат роботи ППО

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

