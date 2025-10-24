УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7232 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
776 1

РФ атакувала Україну 128-ма БпЛА: 72 цілі знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 24 жовтня. Скільки цілей збито?

У ніч на 24 жовтня російські окупанти випустили по Україні 128 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Звідки фіксували пуски

Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим

Близько 90 із них - "шахеди".

Читайте: Окупати атакували Харківщину КАБами та БпЛА: пошкоджено електромережі та залізничну інфраструктуру

Результат роботи ППО

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака шахедів 24 жовтня. Скільки цілей збито?

Автор: 

обстріл (31541) ППО (3668) Повітряні сили (3102) Шахед (1592)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть ****** і окупантам з московії!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показати весь коментар
24.10.2025 09:59 Відповісти
 
 