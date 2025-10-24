РФ атакувала Україну 128-ма БпЛА: 72 цілі знешкоджено. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 24 жовтня російські окупанти випустили по Україні 128 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Звідки фіксували пуски
Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим
Близько 90 із них - "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас було зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смерть ****** і окупантам з московії!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!