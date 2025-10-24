УКР
Окупати атакували Харківщину КАБами та БпЛА: пошкоджено електромережі та залізничну інфраструктуру

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували п'ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет".

Наслідки ворожих атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Лозівському районі пошкоджено електромережі у місті Лозова, залізничну інфраструктуру у селі Нове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини, залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.

