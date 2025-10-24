Окупати атакували Харківщину КАБами та БпЛА: пошкоджено електромережі та залізничну інфраструктуру

Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували п'ять населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Також читайте: Росіяни здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах Сумщини: відомо про пораненого чоловіка

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

11 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожих атак

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

У Лозівському районі пошкоджено електромережі у місті Лозова, залізничну інфраструктуру у селі Нове.



Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини, залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.

Також читайте: Рашисти вдарили по залізниці на Кіровоградщині та Харківщині: рух потягів змінено