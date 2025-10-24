Окупати атакували Харківщину КАБами та БпЛА: пошкоджено електромережі та залізничну інфраструктуру
Протягом минулої доби під ворожими ударами перебували п'ять населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет".
Наслідки ворожих атак
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
У Лозівському районі пошкоджено електромережі у місті Лозова, залізничну інфраструктуру у селі Нове.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини, залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 8967 людей.
