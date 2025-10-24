257 0
Росіяни здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах Сумщини: відомо про пораненого чоловіка
Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є постраждалі серед мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Постраждалі через ворожі атаки
У Краснопільській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримав 53-річний чоловік. Лікується він амбулаторно.
Куди бив ворог?
Протягом доби, з ранку 23 жовтня до ранку 24 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.
Наслідки ворожих атак
У Попівській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;
- У Есманьській громаді пошкоджені два приватних автомобілі;
- У Сумська – об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоповерховий і приватний будинки, транспорт;
- У Середино-Будській, Білопільській, Річківській громадах пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;
- У Глухівській громаді пошкоджений приватний будинок.
Також з Сумщини було евакуйовано 7 людей.
