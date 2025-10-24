Росіяни здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах Сумщини: відомо про пораненого чоловіка

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є постраждалі серед мирних жителів.

Постраждалі через ворожі атаки

У Краснопільській громаді внаслідок атаки FPV-дрона поранення отримав 53-річний чоловік. Лікується він амбулаторно.

Куди бив ворог?

Протягом доби, з ранку 23 жовтня до ранку 24 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Наслідки ворожих атак

У Попівській громаді пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;

У Есманьській громаді пошкоджені два приватних автомобілі;

У Сумська – об’єкти інфраструктури, нежитлові приміщення, багатоповерховий і приватний будинки, транспорт;

У Середино-Будській, Білопільській, Річківській громадах пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури;

У Глухівській громаді пошкоджений приватний будинок.





Також з Сумщини було евакуйовано 7 людей.

