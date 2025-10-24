РУС
Россияне осуществили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Сумщины: известно о раненом мужчине

Сумская область: последствия атак РФ за сутки

Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

В Краснопольской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 53-летний мужчина. Лечится он амбулаторно.

Куда бил враг?

В течение суток, с утра 23 октября до утра 24 октября 2025 года, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.

Последствия вражеских атак

  • В Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Есманьской громаде повреждены два частных автомобиля;
  • в Сумской - объекты инфраструктуры, нежилые помещения, многоэтажный и частный дома, транспорт;
  • в Середино-Будской, Белопольской, Речковской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Глуховской громаде поврежден частный дом.

Также с Сумщины были эвакуированы 7 человек.

армия РФ (21037) обстрел (30194) Сумская область (3796)
