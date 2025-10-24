257 0
Россияне осуществили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Сумщины: известно о раненом мужчине
Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Пострадавшие из-за вражеских атак
В Краснопольской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 53-летний мужчина. Лечится он амбулаторно.
Куда бил враг?
В течение суток, с утра 23 октября до утра 24 октября 2025 года, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.
Последствия вражеских атак
- В Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Есманьской громаде повреждены два частных автомобиля;
- в Сумской - объекты инфраструктуры, нежилые помещения, многоэтажный и частный дома, транспорт;
- в Середино-Будской, Белопольской, Речковской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Глуховской громаде поврежден частный дом.
Также с Сумщины были эвакуированы 7 человек.
