Россияне осуществили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Сумщины: известно о раненом мужчине

Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

В Краснопольской громаде в результате атаки FPV-дрона ранения получил 53-летний мужчина. Лечится он амбулаторно.

Куда бил враг?

В течение суток, с утра 23 октября до утра 24 октября 2025 года, российские войска совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области.

Последствия вражеских атак

В Поповской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Есманьской громаде повреждены два частных автомобиля;

в Сумской - объекты инфраструктуры, нежилые помещения, многоэтажный и частный дома, транспорт;

в Середино-Будской, Белопольской, Речковской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Глуховской громаде поврежден частный дом.

Также с Сумщины были эвакуированы 7 человек.

