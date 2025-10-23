Россияне осуществили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам Сумщины: известно о 3 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Пострадавшие из-за вражеских атак

В Сумской громаде в результате удара вражеского БпЛА пострадали мужчины 35 и 29 лет и женщина 32 лет.

Куда бил враг?

В течение суток, с утра 22 октября до утра 23 октября 2025 года, российские войска совершили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами врага были населенные пункты таких громад:

Сумская

Николаевская сельская

Белопольская

Юнаковская

Хотинская

Краснопольская

Глуховская

Эсманская

Шалигинская

Середино-Будская

Зноб-Новгородская

Великописаревская

Путивльская

Новослободская

Поповская

Конотопская.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, РСЗО, сбрасывания ВОГ с БпЛА:

до 10 ударов КАБ;

почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;

почти 30 ударов БпЛА;

до 10 ударов РСЗО.

Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия вражеских атак

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Николаевской сельской громаде повреждено жилое помещение, частный жилой дом, грузовой автомобиль;

в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль;

в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом;

в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, грузовой автомобиль.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуированы 13 человек.







