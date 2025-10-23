Россияне осуществили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам Сумщины: известно о 3 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Пострадавшие из-за вражеских атак
В Сумской громаде в результате удара вражеского БпЛА пострадали мужчины 35 и 29 лет и женщина 32 лет.
Куда бил враг?
В течение суток, с утра 22 октября до утра 23 октября 2025 года, российские войска совершили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Под ударами врага были населенные пункты таких громад:
- Сумская
- Николаевская сельская
- Белопольская
- Юнаковская
- Хотинская
- Краснопольская
- Глуховская
- Эсманская
- Шалигинская
- Середино-Будская
- Зноб-Новгородская
- Великописаревская
- Путивльская
- Новослободская
- Поповская
- Конотопская.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, РСЗО, сбрасывания ВОГ с БпЛА:
- до 10 ударов КАБ;
- почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
- почти 30 ударов БпЛА;
- до 10 ударов РСЗО.
Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Последствия вражеских атак
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Николаевской сельской громаде повреждено жилое помещение, частный жилой дом, грузовой автомобиль;
- в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль;
- в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, грузовой автомобиль.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуированы 13 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль