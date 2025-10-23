РУС
Россияне осуществили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам Сумщины: известно о 3 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российских обстрелов территории Сумской области за минувшие сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

В Сумской громаде в результате удара вражеского БпЛА пострадали мужчины 35 и 29 лет и женщина 32 лет.

Куда бил враг?

В течение суток, с утра 22 октября до утра 23 октября 2025 года, российские войска совершили 130 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами врага были населенные пункты таких громад:

  • Сумская
  • Николаевская сельская
  • Белопольская
  • Юнаковская
  • Хотинская
  • Краснопольская
  • Глуховская
  • Эсманская
  • Шалигинская
  • Середино-Будская
  • Зноб-Новгородская
  • Великописаревская
  • Путивльская
  • Новослободская
  • Поповская
  • Конотопская.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА, РСЗО, сбрасывания ВОГ с БпЛА:

  • до 10 ударов КАБ;
  • почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА;
  • почти 30 ударов БпЛА;
  • до 10 ударов РСЗО.

Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Последствия вражеских атак

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Поповской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Николаевской сельской громаде повреждено жилое помещение, частный жилой дом, грузовой автомобиль;
  • в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль;
  • в Глуховской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Белопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Конотопской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, грузовой автомобиль.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуированы 13 человек.

