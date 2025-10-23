Росіяни здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах Сумщини: відомо про 3 поранених. ФОТОрепортаж
Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є постраждалі серед мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Постраждалі через ворожі атаки
У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали чоловіки 35 та 29 років та жінка 32 років.
Куди бив ворог?
Протягом доби, з ранку 22 жовтня до ранку 23 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Білопільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська
- Путивльська
- Новослобідська
- Попівська
- Конотопська.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:
- до 10 ударів КАБ;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
- майже 30 ударів БпЛА;
- до 10 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Наслідки ворожих атак
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено житлове приміщення, приватний житловий будинок, вантажний автомобіль;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Конотопській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, вантажний автомобіль.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль