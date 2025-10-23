УКР
Росіяни здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах Сумщини: відомо про 3 поранених. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА. 

Постраждалі через ворожі атаки

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали чоловіки 35 та 29 років та жінка 32 років.

Куди бив ворог?

Протягом доби, з ранку 22 жовтня до ранку 23 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Білопільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Великописарівська
  • Путивльська
  • Новослобідська
  • Попівська
  • Конотопська.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:

  • до 10 ударів КАБ;
  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • майже 30 ударів БпЛА;
  • до 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Наслідки ворожих атак

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено житлове приміщення, приватний житловий будинок, вантажний автомобіль;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Конотопській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, вантажний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.

