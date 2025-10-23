Росіяни здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах Сумщини: відомо про 3 поранених. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Постраждалі через ворожі атаки

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали чоловіки 35 та 29 років та жінка 32 років.

Також читайте: Росіяни били по Херсонщині: 41 населений пункт під ударом, поранено 13 людей

Куди бив ворог?

Протягом доби, з ранку 22 жовтня до ранку 23 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 130 обстрілів по 42 населених пунктах в 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Білопільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Великописарівська

Путивльська

Новослобідська

Попівська

Конотопська.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА:

до 10 ударів КАБ;

майже 20 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 30 ударів БпЛА;

до 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожих атак

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Попівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено житлове приміщення, приватний житловий будинок, вантажний автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Конотопській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, вантажний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.







Також читайте: Ворог атакував ударним БпЛА залізничну станцію у Сумській громаді: постраждали залізничники