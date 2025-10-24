Оккупанты атаковали Харьковщину КАБами и БПЛА: повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура
За минувшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрелов нет пострадавших.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 11 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет".
Последствия вражеских атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
В Лозовском районе повреждены электросети в городе Лозовая, железнодорожная инфраструктура - в селе Новое.
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 134 человека, остались 52 человека. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 8967 человек.
