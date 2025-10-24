РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7704 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
525 0

Оккупанты атаковали Харьковщину КАБами и БПЛА: повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

За минувшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов нет пострадавших.

Также читайте: Россияне совершили 54 обстрела по 18 населенным пунктам Сумщины: известно о раненом мужчине

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 11 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В Лозовском районе повреждены электросети в городе Лозовая, железнодорожная инфраструктура - в селе Новое.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 134 человека, остались 52 человека. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 8967 человек.

Также читайте: Рашисты ударили по железной дороге на Кировоградщине и Харьковщине: движение поездов изменено

Автор: 

армия РФ (21037) обстрел (30194) Харьковская область (1774)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 