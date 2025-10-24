Оккупанты атаковали Харьковщину КАБами и БПЛА: повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура

За минувшие сутки под вражескими ударами находились пять населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов нет пострадавших.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 КАБ;

11 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет".

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В Лозовском районе повреждены электросети в городе Лозовая, железнодорожная инфраструктура - в селе Новое.



Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 134 человека, остались 52 человека. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 8967 человек.

