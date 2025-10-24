РУС
РФ атаковала Украину 128 БПЛА: 72 цели уничтожены. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 24 октября. Сколько целей сбито?

В ночь на 24 октября российские оккупанты выпустили по Украине 128 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Откуда фиксировали пуски

Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым

Около 90 из них -"шахеды".

Результат работы ПВО

По состоянию на 09:00, Противовоздушной обороной сбиты/подавлены 72 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время было зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 10 локациях.

Сейчас атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько вражеских БПЛА.

