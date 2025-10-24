Майже 33 тис. одиниць від початку року: армія РФ зазнає рекордних втрат в автотехніці, - Міноборони

За неповні десять місяців 2025 року російська армія втратила рекордну кількість автотехніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 24 жовтня загальна кількість знищених та уражених одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога сягнула 65 356. Із них 32 681 було уражено Силами оборони у поточному році. Наголошується, що це більше ніж у 2022-му, 2023-му та 2024-му роках разом узятих.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 135 080 осіб (+910 за добу), 11 283 танки, 33 972 артсистеми, 23 458 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Для порівняння

Протягом 2022 року (від 24 лютого до 1 січня 2023-го) українські воїни знищили та підбили 4 720 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У 2023 році – ще 6 610 одиниць.

У 2024 році російська армія втратила 21 345 автомобілів та автоцистерн.

Також дивіться: Дрони підрозділу "Фатум" знищили замасковані автівки, гаубиці, танки, ББМ. ВIДЕО

Таким чином, на початок 2025 року сумарні втрати ворога у цій номенклатурі озброєння становили 32 675 одиниць. А вже за неповні десять місяців поточного року ця цифра більше ніж подвоїлася.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі