Почти 33 тыс. единиц с начала года: армия РФ несет рекордные потери в автотехнике, - Минобороны

За неполные десять месяцев 2025 года российская армия потеряла рекордное количество автотехники.

Так, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 24 октября общее количество уничтоженных и пораженных единиц автомобильной техники и автоцистерн врага достигло 65 356. Из них 32 681 было поражено Силами обороны в текущем году. Отмечается, что это больше чем в 2022-м, 2023-м и 2024-м годах вместе взятых.

Для сравнения

В течение 2022 года (с 24 февраля по 1 января 2023-го) украинские воины уничтожили и подбили 4 720 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

В 2023 году - еще 6 610 единиц.

В 2024 году российская армия потеряла 21 345 автомобилей и автоцистерн.

Таким образом, на начало 2025 года суммарные потери врага в этой номенклатуре вооружения составляли 32 675 единиц. А уже за неполные десять месяцев текущего года эта цифра более чем удвоилась.

