ЄС має схвалити "репараційну позику" для України до Різдва, - Фредеріксен

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що Європейський Союз зможе схвалити рішення щодо "репараційної позики" для України до Різдва.

Про це вона сказала після засідання "коаліції охочих" у Лондоні.

Технічні питання для ухвалення рішення

Фредеріксен наголосила, що ідея змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона заподіяла в Україні, – це єдиний шлях вперед.

Вона визнала, що є технічні питання, які потрібно вирішити й багато деталей, "над якими ми маємо працювати".

"Але в першу чергу, це політичне рішення і політичний вибір. Я повністю підтримую цю ідею, і я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб ми мали рішення до Різдва, щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", - наголосила Фредеріксен.

Вона зауважила, що "деяким колегам" важче ухвалити відповідне рішення.

"Але я також маю сказати, яка альтернатива? Альтернатива не в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, і альтернатива не в тому, щоб просити всіх європейців платити замість Росії. Тому нам потрібно вирішити технічні питання. Я впевнена, що ми зможемо це зробити. Ми зможемо прийняти рішення до Святвечора", - додала прем'єрка Данії.

Що таке "репараційна позика"

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

