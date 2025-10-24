ЕС должен одобрить "репарационный кредит" для Украины до Рождества, - Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен надеется, что Европейский Союз сможет принять решение о "репарационном займе" для Украины до Рождества.

Об этом она сказала после заседания "коалиции желающих" в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Технические вопросы для принятия решения

Фредериксен подчеркнула, что идея заставить Россию заплатить за вред, который она причинила в Украине, - это единственный путь вперед.

Она признала, что есть технические вопросы, которые нужно решить и много деталей, "над которыми мы должны работать".

"Но в первую очередь, это политическое решение и политический выбор. Я полностью поддерживаю эту идею, и я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы мы имели решение до Рождества, чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", - подчеркнула Фредериксен.

Она отметила, что "некоторым коллегам" труднее принять соответствующее решение.

"Но я также должна сказать, какая альтернатива? Альтернатива не в том, чтобы не позволить России выиграть эту войну, и альтернатива не в том, чтобы просить всех европейцев платить вместо России. Поэтому нам нужно решить технические вопросы. Я уверена, что мы сможем это сделать. Мы сможем принять решение до Сочельника", - добавила премьер Дании.

Что такое "репарационный заем"

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

