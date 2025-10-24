Зеленський: Україна не шукає шляхів завершення війни без США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери не розглядають варіантів завершення війни без участі США.
Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з лідерами країн "Коаліції охочих" і генеральним секретарем НАТО у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу сказати, що ми не шукаємо можливості, як закінчити цю війну без Сполучених Штатів", — наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зруйнувати євроатлантичну єдність, тому надзвичайно важливо демонструвати спільність дій між союзниками.
"Путін хоче нас розділити і зробити слабшими. Саме тому нам треба діяти разом. Це найважливіше — показати, що ми працюємо разом і йдемо разом. У цьому суть Коаліції охочих", — зазначив глава держави.
Зеленський також подякував Президенту США Дональду Трампу за запровадження нових санкцій проти російського нафтового сектору.
"Ми теж почали боротися проти російської енергетики власними санкціями. Це — далекобійність", — додав Президент.
У Чернігові один зі скверів перейменують на честь президента США Дональда Трампа.Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко Джерело: https://censor.net/ua/n3580033
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
А головне - навіщо , на цьому , наголошувати ?
https://youtu.be/eMUvr_oQ8sA?t=1810 "Король віслюк"