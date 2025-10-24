УКР
Коаліція охочих
597 14

Зеленський: Україна не шукає шляхів завершення війни без США

Зеленський у Лондоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та її партнери не розглядають варіантів завершення війни без участі США.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з лідерами країн "Коаліції охочих" і генеральним секретарем НАТО у Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що ми не шукаємо можливості, як закінчити цю війну без Сполучених Штатів", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зруйнувати євроатлантичну єдність, тому надзвичайно важливо демонструвати спільність дій між союзниками.

"Путін хоче нас розділити і зробити слабшими. Саме тому нам треба діяти разом. Це найважливіше — показати, що ми працюємо разом і йдемо разом. У цьому суть Коаліції охочих", — зазначив глава держави.

Читайте: Рубіо значно вплинув на раптову зміну позиції Трампа до Росії, - Bloomberg

Зеленський також подякував Президенту США Дональду Трампу за запровадження нових санкцій проти російського нафтового сектору.

"Ми теж почали боротися проти російської енергетики власними санкціями. Це — далекобійність", — додав Президент.

Зеленський Володимир (25946) США (24611) війна в Україні (6691)
Топ коментарі
+4
Тільки казковий денегерат або той, хто сам безпосередньо бажає продовження війни може так сказати. Тому що шлях закінчення війни треба шукати будь-який, якщо він прийтятний саме для твоєї країни, а не так щоб догодити всім на світі.
показати весь коментар
24.10.2025 21:44 Відповісти
+1
А їх не треба шукати, єдиний шлях закінчення війни - це знищення кількох мільйонів кацапів та звільнення усіх українських територій!
показати весь коментар
24.10.2025 21:46 Відповісти
+1
яке воно бридке! 73 які ви бридкі примітивні та недолугі.
показати весь коментар
24.10.2025 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки казковий денегерат або той, хто сам безпосередньо бажає продовження війни може так сказати. Тому що шлях закінчення війни треба шукати будь-який, якщо він прийтятний саме для твоєї країни, а не так щоб догодити всім на світі.
показати весь коментар
24.10.2025 21:44 Відповісти
Після Овального кабінету Зеля вже не знає як Трампа облизувати. Спочатку бикував, тепер принижується.
показати весь коментар
24.10.2025 21:45 Відповісти
А їх не треба шукати, єдиний шлях закінчення війни - це знищення кількох мільйонів кацапів та звільнення усіх українських територій!
показати весь коментар
24.10.2025 21:46 Відповісти
А нужна ли Трампу Украина ?
показати весь коментар
24.10.2025 21:50 Відповісти
підлизав, але рудому півню сподобається. тільки вихлопу з цих лідерських, незламних та потужних підлизувань Zerro.
показати весь коментар
24.10.2025 21:51 Відповісти
Закінчення війни - це озброєння своїх ЗСУ, щоб вони погнали ворога з України, а не витрачати мільярди доларів дляч своїх бізнес-партнерів міндічів і іншої хуцпи.
показати весь коментар
24.10.2025 21:51 Відповісти
яке воно бридке! 73 які ви бридкі примітивні та недолугі.
показати весь коментар
24.10.2025 21:53 Відповісти
Добряче лизнула ?
У Чернігові один зі скверів перейменують на честь президента США Дональда Трампа.Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції "Європейська Солідарність" Марина Семененко Джерело: https://censor.net/ua/n3580033
показати весь коментар
24.10.2025 22:16 Відповісти
Хто "Фламінго" розробив
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
показати весь коментар
24.10.2025 21:53 Відповісти
І чому не шукає ?
А головне - навіщо , на цьому , наголошувати ?
показати весь коментар
24.10.2025 21:59 Відповісти
Ти дивись, який грамотний і патріотичний президент! А коли всі гроші заривав в асфальт, то питався американців? А коли тебе попереджав і президент США і інші Західні лідери про напад кацапа ще задовго до нападу, то що ти робило? А розброювало нашу армію, знімало клістрони, відводило з укріплень і розміновував мінні поля.
показати весь коментар
24.10.2025 21:59 Відповісти
Воно за зраду повинне було висіти в 2022р,але ж мудрий наріт на всю голову
показати весь коментар
24.10.2025 22:09 Відповісти
Аби не Порошенко..."Один із персонажів говорить фразу: «Нам потрібен народний кандидат - нехай це буде навіть віслюк».
https://youtu.be/eMUvr_oQ8sA?t=1810 "Король віслюк"
показати весь коментар
24.10.2025 22:05 Відповісти
а той дух старого віслюка, ну прям викопаний беня коломойша)
показати весь коментар
24.10.2025 22:12 Відповісти
 
 