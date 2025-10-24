Зеленский: Украина не ищет путей завершения войны без США
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры не рассматривают вариантов завершения войны без участия США.
Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с лидерами стран "Коалиции желающих" и генеральным секретарем НАТО в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу сказать, что мы не ищем возможности, как закончить эту войну без Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается разрушить евроатлантическое единство, поэтому чрезвычайно важно демонстрировать общность действий между союзниками.
"Путин хочет нас разделить и сделать слабыми. Именно поэтому нам надо действовать вместе. Это самое важное - показать, что мы работаем вместе и идем вместе. В этом суть Коалиции желающих", - отметил глава государства.
Зеленский также поблагодарил Президента США Дональда Трампа за введение новых санкций против российского нефтяного сектора.
"Мы тоже начали бороться против российской энергетики собственными санкциями. Это - дальнобойность", - добавил Президент.
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
А головне - навіщо , на цьому , наголошувати ?
https://youtu.be/eMUvr_oQ8sA?t=1810 "Король віслюк"