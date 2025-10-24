РУС
Зеленский: Украина не ищет путей завершения войны без США

Зеленский в Лондоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры не рассматривают вариантов завершения войны без участия США.

Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с лидерами стран "Коалиции желающих" и генеральным секретарем НАТО в Лондоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что мы не ищем возможности, как закончить эту войну без Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается разрушить евроатлантическое единство, поэтому чрезвычайно важно демонстрировать общность действий между союзниками.

"Путин хочет нас разделить и сделать слабыми. Именно поэтому нам надо действовать вместе. Это самое важное - показать, что мы работаем вместе и идем вместе. В этом суть Коалиции желающих", - отметил глава государства.

Зеленский также поблагодарил Президента США Дональда Трампа за введение новых санкций против российского нефтяного сектора.

"Мы тоже начали бороться против российской энергетики собственными санкциями. Это - дальнобойность", - добавил Президент.

Зеленский Владимир (22382) США (28140) война в Украине (6639)
+4
Тільки казковий денегерат або той, хто сам безпосередньо бажає продовження війни може так сказати. Тому що шлях закінчення війни треба шукати будь-який, якщо він прийтятний саме для твоєї країни, а не так щоб догодити всім на світі.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:44 Ответить
+1
А їх не треба шукати, єдиний шлях закінчення війни - це знищення кількох мільйонів кацапів та звільнення усіх українських територій!
показать весь комментарий
24.10.2025 21:46 Ответить
+1
яке воно бридке! 73 які ви бридкі примітивні та недолугі.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:53 Ответить
Після Овального кабінету Зеля вже не знає як Трампа облизувати. Спочатку бикував, тепер принижується.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:45 Ответить
А нужна ли Трампу Украина ?
показать весь комментарий
24.10.2025 21:50 Ответить
підлизав, але рудому півню сподобається. тільки вихлопу з цих лідерських, незламних та потужних підлизувань Zerro.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:51 Ответить
Закінчення війни - це озброєння своїх ЗСУ, щоб вони погнали ворога з України, а не витрачати мільярди доларів дляч своїх бізнес-партнерів міндічів і іншої хуцпи.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:51 Ответить
Хто "Фламінго" розробив
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
показать весь комментарий
24.10.2025 21:53 Ответить
І чому не шукає ?
А головне - навіщо , на цьому , наголошувати ?
показать весь комментарий
24.10.2025 21:59 Ответить
Ти дивись, який грамотний і патріотичний президент! А коли всі гроші заривав в асфальт, то питався американців? А коли тебе попереджав і президент США і інші Західні лідери про напад кацапа ще задовго до нападу, то що ти робило? А розброювало нашу армію, знімало клістрони, відводило з укріплень і розміновував мінні поля.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:59 Ответить
Воно за зраду повинне було висіти в 2022р,але ж мудрий наріт на всю голову
показать весь комментарий
24.10.2025 22:09 Ответить
Аби не Порошенко..."Один із персонажів говорить фразу: «Нам потрібен народний кандидат - нехай це буде навіть віслюк».
https://youtu.be/eMUvr_oQ8sA?t=1810 "Король віслюк"
показать весь комментарий
24.10.2025 22:05 Ответить
а той дух старого віслюка, ну прям викопаний беня коломойша)
показать весь комментарий
24.10.2025 22:12 Ответить
 
 