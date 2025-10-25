Путін чекає, що Захід втомиться, але ми не здамося, - Фредеріксен

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія сподівається на втому Заходу, однак підтримка України лише посилюватиметься. Москва, за її словами, не робить жодних кроків до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фредеріксен сказала під час пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні.

Вона зазначила, що останній дзвінок російського диктатора Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу свідчить про його страх перед сильною Україною.

"Саме Путін зателефонував президенту Трампу кілька днів тому, бо боявся, що Україна візьме гору. Проте він відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Путін не хоче припиняти вбивства. Немає жодних ознак того, що Росія і Путін хочуть миру, навіть припинення вогню", - наголосила Фредеріксен.

"Коаліція охочих" посилює тиск на Москву

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни так званої "коаліції охочих" погодилися скоординовано посилити тиск на Росію у відповідь на продовження її агресії проти України та гібридної війни проти Заходу.

"Сьогодні коаліція охочих домовилася посилити тиск на Росію, погодилася, що ми повинні знайти довгострокове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати боротися, посилити оборонну промисловість України за допомогою європейського фінансування, профінансувати вкрай необхідну зброю США і посилити тиск на слабку економіку Путіна за допомогою нових санкцій", — заявила Фредеріксен.

Вона відзначила, що цього тижня зроблено значні кроки - ухвалено 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти енергетичного сектору РФ та її "тіньового флоту" танкерів, а також санкції США та Великої Британії проти двох найбільших російських нафтових компаній.

"Я вважаю, що стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми в якийсь момент зупинимося і здамося. Але, звичайно, цього ніколи не станеться", — наголосила прем’єрка.

Фредеріксен підкреслила, що союзники залишаються єдиними у підтримці України та підтвердила обіцянку Президенту Володимиру Зеленському — допомагати стільки, скільки буде потрібно.

Навий план для України від "Коаліції охочих"

Раніше повідомлялось, що учасники "Коаліції охочих" погодили новий план для України. Документ містить п'ять пунктів, які, зокрема, включають зміцнення ППО України та розблокування заморожених активів Росії для допомоги Україні.

План "Коаліції охочих", зокрема, передбачає, що партнери робитимуть все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків. А також:

Розблокування російських заморожених активів;

Посилення ППО України;

Посилення тиску на Путіна;

Гарантії безпеки.

