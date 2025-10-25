УКР
Путін чекає, що Захід втомиться, але ми не здамося, - Фредеріксен

Фредеріксен про наміри Путіна

Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія сподівається на втому Заходу, однак підтримка України лише посилюватиметься. Москва, за її словами, не робить жодних кроків до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фредеріксен сказала під час пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні.

Вона зазначила, що останній дзвінок російського диктатора Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу свідчить про його страх перед сильною Україною.

"Саме Путін зателефонував президенту Трампу кілька днів тому, бо боявся, що Україна візьме гору. Проте він відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Путін не хоче припиняти вбивства. Немає жодних ознак того, що Росія і Путін хочуть миру, навіть припинення вогню", - наголосила Фредеріксен.

"Коаліція охочих" посилює тиск на Москву

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країни так званої "коаліції охочих" погодилися скоординовано посилити тиск на Росію у відповідь на продовження її агресії проти України та гібридної війни проти Заходу.

"Сьогодні коаліція охочих домовилася посилити тиск на Росію, погодилася, що ми повинні знайти довгострокове фінансування для України, щоб вона могла продовжувати боротися, посилити оборонну промисловість України за допомогою європейського фінансування, профінансувати вкрай необхідну зброю США і посилити тиск на слабку економіку Путіна за допомогою нових санкцій", — заявила Фредеріксен.

Вона відзначила, що цього тижня зроблено значні кроки - ухвалено 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти енергетичного сектору РФ та її "тіньового флоту" танкерів, а також санкції США та Великої Британії проти двох найбільших російських нафтових компаній.

"Я вважаю, що стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми в якийсь момент зупинимося і здамося. Але, звичайно, цього ніколи не станеться", — наголосила прем’єрка.

Фредеріксен підкреслила, що союзники залишаються єдиними у підтримці України та підтвердила обіцянку Президенту Володимиру Зеленському — допомагати стільки, скільки буде потрібно.

Навий план для України від "Коаліції охочих"

Раніше повідомлялось, що учасники "Коаліції охочих" погодили новий план для України. Документ містить п'ять пунктів, які, зокрема, включають зміцнення ППО України та розблокування заморожених активів Росії для допомоги Україні.

План "Коаліції охочих", зокрема, передбачає, що партнери робитимуть все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків. А також:

  • Розблокування російських заморожених активів;
  • Посилення ППО України;
  • Посилення тиску на Путіна;
  • Гарантії безпеки.

+7
Тримайтеся там. Не здавайтеся. Вам важко, але тримайтеся.
25.10.2025 08:18 Відповісти
+3
Дають, бо жопа горить
25.10.2025 08:42 Відповісти
+3
для Каспійського Трубопроводного Консорціума Мінфін США зробив виключенн, і не вніс у санкціний список, хоча у КТК частка "Лукойла" складає 12,5% (і ще 24% належить рф). А справа в тому що 15% акцій КТК володіє Chevron і 7,5% акцій - ExxonMobil.
Тобто за санкції по КТК відповідальні ми самі, тому треба знов звхєрачити по НПС "Кропоткінская", щоб припинити відвантаження нафти у Новоросійську.
25.10.2025 08:48 Відповісти
Тримайтеся там. Не здавайтеся. Вам важко, але тримайтеся.
25.10.2025 08:18 Відповісти
Ну как бы они деньги дают и оружие, хотя могли этого вообще не делать как Трамп например
25.10.2025 08:30 Відповісти
Дають, бо жопа горить
25.10.2025 08:42 Відповісти
Я думаю Дании ничего не угрожает и они могут спокойно не помогать
25.10.2025 08:47 Відповісти
Людина ніколи не віддає гроші, не думаючи, що вона отримає натомість.

Дають - добре.
Але не ідеалізуйте
25.10.2025 09:57 Відповісти
Коли ×уйло Грузію шматував, в українців не сильно жопа горіла, хоча не важко було здогадатися, хто стане наступним.
25.10.2025 09:17 Відповісти
Коли виродок шматував Грузію, то Україна Грузії допомогала
25.10.2025 09:30 Відповісти
Далеко не так, як нам ЄС зараз.
25.10.2025 10:16 Відповісти
У Грузії українські ППО збивали кацапські літаки.
25.10.2025 09:34 Відповісти
По відсотку до ВВП і близько не стоїть поруч із допомогою нам європейських країн.
25.10.2025 10:18 Відповісти
У чужу державу ніхто не полізе офіційно допомагати з війною як третя сторона. Це на зовнішньому фронті.

Всередині держави якщо й було поняття що ми будемо наступними, то реалізувалося на практичну користь мінімально, а потім пішло в шашлик. Найперший інтерес був - встигнути нагребти і встигнути збтсь за кордон.

Тому держава не відповідає за громадян і жопа горить у кожного тільки своя.
Чому так і чому що не горіло - запитувати сенсу немає. Горить все сьогодні
25.10.2025 10:13 Відповісти
Дякую за підтвердження моєї тези, хоча я в вас нічого не запитував. Це про те, наскільки країни ЄС відповідальніші, чуйніші та щедріші за Україну, тому не нам на них фиркати.
25.10.2025 10:24 Відповісти
Дайте ракети щоб збивати літаки кабоноси
25.10.2025 08:33 Відповісти
для Каспійського Трубопроводного Консорціума Мінфін США зробив виключенн, і не вніс у санкціний список, хоча у КТК частка "Лукойла" складає 12,5% (і ще 24% належить рф). А справа в тому що 15% акцій КТК володіє Chevron і 7,5% акцій - ExxonMobil.
Тобто за санкції по КТК відповідальні ми самі, тому треба знов звхєрачити по НПС "Кропоткінская", щоб припинити відвантаження нафти у Новоросійську.
25.10.2025 08:48 Відповісти
Пані Фредеріксен - це не весь захід, на жаль. Якби всі нам допомагали так, як Данія, ми б ***** вже давно поховали десь у його норах.
25.10.2025 09:50 Відповісти
 
 