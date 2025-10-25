Путин ждет, что Запад устанет, но мы не сдадимся, - Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия надеется на усталость Запада, однако поддержка Украины будет только усиливаться. Москва, по ее словам, не делает никаких шагов к миру.

Она отметила, что последний звонок российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу свидетельствует о его страхе перед сильной Украиной.

Она отметила, что последний звонок российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу свидетельствует о его страхе перед сильной Украиной.

"Именно Путин позвонил президенту Трампу несколько дней назад, потому что боялся, что Украина возьмет верх. Однако он отклонил предложение Трампа о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта. Путин не хочет прекращать убийства. Нет никаких признаков того, что Россия и Путин хотят мира, даже прекращения огня", - подчеркнула Фредериксен.

"Коалиция желающих" усиливает давление на Москву

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страны так называемой "коалиции желающих" согласились скоординировано усилить давление на Россию в ответ на продолжение ее агрессии против Украины и гибридной войны против Запада.

"Сегодня коалиция желающих договорилась усилить давление на Россию, согласилась, что мы должны найти долгосрочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать бороться, усилить оборонную промышленность Украины с помощью европейского финансирования, профинансировать крайне необходимое оружие США и усилить давление на слабую экономику Путина с помощью новых санкций", - заявила Фредериксен.

Она отметила, что на этой неделе сделаны значительные шаги - принят 19-й пакет санкций ЕС, направленный против энергетического сектора РФ и ее "теневого флота" танкеров, а также санкции США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

"Я считаю, что стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет", - подчеркнула премьер.

Фредериксен подчеркнула, что союзники остаются едиными в поддержке Украины и подтвердила обещание Президенту Владимиру Зеленскому - помогать столько, сколько потребуется.

Свой план для Украины от "Коалиции желающих"

Ранее сообщалось, что участники "Коалиции желающих" согласовали новый план для Украины. Документ содержит пять пунктов, которые, в частности, включают укрепление ПВО Украины и разблокирование замороженных активов России для помощи Украине.

План "Коалиции желающих", в частности, предусматривает, что партнеры будут делать все, чтобы российские нефть и газ были сняты с глобальных рынков. А также:

Разблокирование российских замороженных активов;

Усиление ПВО Украины;

Усиление давления на Путина;

Гарантии безопасности.

