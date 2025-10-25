Браже про нічний обстріл: Україні потрібні засоби для високоточних ударів на великій відстані

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила підтримку позиції глави МЗС України Андрія Сибіги щодо необхідності постачання далекобійної зброї Україні для протидії російським атакам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС Латвії в Х.

"Міністр Сибіга має рацію: Україні потрібні засоби для високоточних ударів на великій відстані, щоб знищувати військові об’єкти нападу, виробництва та терору. Тоді мир матиме шанс", - наголосила Браже.

Вона додала, що "наразі м’ясник у Кремлі прагне війни і терору, а не миру".

Що передувало?

Після комбіновано ракетно-дронового удару РФ по Києву, Сибіга у соцмережі Х заявив, що російський терор можна зупинити колективними діями та посиленням санкцій. А також зміцненням енергетичної підтримки та обороноздатності України.

Крім того, достатня далекобійність дозволить позбавити Росію її засобів терору.

Нічний обстріл 25 жовтня

У ніч проти 25 жовтня російські загарбники атакували територію України дев'ятьма балістичними ракетами та 62 безпілотниками різних типів. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України:

протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На Дніпропетровщині під ударами ракет і дронів опинився Синельниківський район. Загинули двоє людей, ще семеро — постраждали. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобіль.

Ворог завдав потужного удару по Києву: дві людини загинули, 13 поранених. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.

На Харківщині російські загарбники атакували енергооб'єкти.