Браже о ночном обстреле: Украине нужны средства для высокоточных ударов на большом расстоянии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила поддержку позиции главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости поставки дальнобойного оружия Украине для противодействия российским атакам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Латвии в Х.

"Министр Сибига прав: Украине нужны средства для высокоточных ударов на большом расстоянии, чтобы уничтожать военные объекты нападения, производства и террора. Тогда мир будет иметь шанс", - подчеркнула Браже.

Она добавила, что "пока мясник в Кремле стремится к войне и террору, а не к миру".

Что предшествовало?

После комбинированного ракетно-дронового удара РФ по Киеву, Сибига в соцсети Х заявил, что российский террор можно остановить коллективными действиями и усилением санкций. А также укреплением энергетической поддержки и обороноспособности Украины.

Кроме того, достаточная дальнобойность позволит лишить Россию ее средств террора.

Ночной обстрел 25 октября

В ночь на 25 октября российские захватчики атаковали территорию Украины девятью баллистическими ракетами и 62 беспилотниками различных типов. Нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины:

противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

На Днепропетровщине под ударами ракет и дронов оказался Синельниковский район. Погибли два человека, еще семь - пострадали. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин и автомобиль.

Враг нанес мощный удар по Киеву: два человека погибли, 13 раненых. Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

На Харьковщине российские захватчики атаковали энергообъекты.