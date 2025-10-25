Ворог ударив по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині: майже 500 гірників перебували під землею
Війська РФ знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Скільки шахтарів перебувало на об'єкті під час атаки?
Як зазначається, під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав.
"Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці", - зазначили у компанії
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Дніпропетровщині.
