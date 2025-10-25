РУС
Враг нанес удар по шахте ДТЭК на Днепропетровщине: почти 500 горняков находились под землей

рашисты атаковали шахту ДТЭК

Войска РФ снова атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Сколько шахтеров находилось на объекте во время атаки?

Как отмечается, во время атаки под землей находилось 496 сотрудников шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из коллег не пострадал.

Также читайте: Россияне атаковали КАБами Каменское на Днепропетровщине

"Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца", - отметили в компании

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области.

шахта (964) ДТЭК (546) Днепропетровская область (4609)
