Завтра Україна перейде на зимовий час
У ніч проти неділі, 26 жовтня, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Отже, доба автоматично збільшиться на годину.
Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.
Як повідомлялося, Верховна Рада України ще у березні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт №4201, який би скасовував сезонне переведення годинників, проте тоді для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року.
Втім, президент Володимир Зеленський відмовився його підписувати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль