УКР
Новини Переведення годинників
736 3

Завтра Україна перейде на зимовий час

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час

У ніч проти неділі, 26 жовтня, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Отже, доба автоматично збільшиться на годину.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ще у березні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт №4201, який би скасовував сезонне переведення годинників, проте тоді для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року.

Втім, президент Володимир Зеленський відмовився його підписувати.

Також читайте: Єврокомісія планує відкликати пропозицію щодо скасування сезонного переведення годинників

Автор: 

час (91) годинник (74)
свєту не буде ще більше! (дивіться вечірній відосік!) (((
25.10.2025 22:46 Відповісти
Не існує ніякого зимового часу, або літнього. Ми знаходимось у 2му часовому поясі, майже вся країна. Тобто в жовтні ми повертаємось до свого астрономічного часу (+2 за Грінвечем). Що відбувається навесні: коли годинник крутять на годину вперед ми оптимізуємо добу, щоб сонце ставало (умовно) не о 4 годині, а о 5, бо нема сенсу такого раннього світанку. А світовий день закінчується не о 8 вечора, а в 9, що оптимізує включення вуличного освітлення та витрат домогосподарств на годину пізніше. От і все.
25.10.2025 22:59 Відповісти
що оптимізує це переведення ? темний вечір і ранній світанок ?
25.10.2025 23:18 Відповісти
 
 