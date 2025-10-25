Завтра Україна перейде на зимовий час

У ніч проти неділі, 26 жовтня, українці перейдуть на зимовий час, перевівши о 4-й годині ранку стрілки годинника на одну годину назад.

Отже, доба автоматично збільшиться на годину.

Протягом десятиліть переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється в останню неділю жовтня і в останню неділю березня відповідно.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ще у березні 2021 року в першому читанні ухвалила законопроєкт №4201, який би скасовував сезонне переведення годинників, проте тоді для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року.

Втім, президент Володимир Зеленський відмовився його підписувати.

