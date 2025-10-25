Завтра Украина перейдет на зимнее время
В ночь на воскресенье, 26 октября, украинцы перейдут на зимнее время, переведя в 4 часа утра стрелки часов на один час назад.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом, сутки автоматически увеличатся на час.
В течение десятилетий перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта соответственно.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины еще в марте 2021 года в первом чтении приняла законопроект №4201, который бы отменял сезонный перевод часов, однако тогда для его принятия в целом не хватило голосов, поэтому проект документа отправили на повторное второе чтение. Оно состоялось только летом 2024 года.
Впрочем, президент Владимир Зеленский отказался его подписывать.
