Завтра Украина перейдет на зимнее время

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 26 октября, украинцы перейдут на зимнее время, переведя в 4 часа утра стрелки часов на один час назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом, сутки автоматически увеличатся на час.

В течение десятилетий перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта соответственно.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины еще в марте 2021 года в первом чтении приняла законопроект №4201, который бы отменял сезонный перевод часов, однако тогда для его принятия в целом не хватило голосов, поэтому проект документа отправили на повторное второе чтение. Оно состоялось только летом 2024 года.

Впрочем, президент Владимир Зеленский отказался его подписывать.

Также читайте: Еврокомиссия планирует отозвать предложение об отмене сезонного перевода часов

свєту не буде ще більше! (дивіться вечірній відосік!) (((
25.10.2025 22:46 Ответить
Не існує ніякого зимового часу, або літнього. Ми знаходимось у 2му часовому поясі, майже вся країна. Тобто в жовтні ми повертаємось до свого астрономічного часу (+2 за Грінвечем). Що відбувається навесні: коли годинник крутять на годину вперед ми оптимізуємо добу, щоб сонце ставало (умовно) не о 4 годині, а о 5, бо нема сенсу такого раннього світанку. А світовий день закінчується не о 8 вечора, а в 9, що оптимізує включення вуличного освітлення та витрат домогосподарств на годину пізніше. От і все.
25.10.2025 22:59 Ответить
що оптимізує це переведення ? темний вечір і ранній світанок ?
25.10.2025 23:18 Ответить
Це працює в країні, де живуть одні роботи. Піди розкажи корові, що ти там щось оптимізуєш.
25.10.2025 23:29 Ответить
На зимовий час перейшли раніше ніж на зимове опалення - це вперше ... Чи я помиляюся?
25.10.2025 23:31 Ответить
Кто придумал эту гадость переводить часы?? Точно идиот!
25.10.2025 23:44 Ответить
Правильно. Щоб зробити ковдру довшою, треба відрізати трохи зверху і пришити знизу.
25.10.2025 23:59 Ответить
 
 