УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5234 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на Чернігівщину
563 0

Рашисти атакували об’єкти транспортної інфраструктури на Чернігівщині: скасовано рух електричок

електричка

Ввечері неділі, 26 жовтня, російські загарбники завдали ударів дронами по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив міський голова Корюківки Чернігівської області Ратан Ахмедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері 26 жовтня ворог завдав ударів БПЛА по обʼєктам транспортної інфраструктури. Фіксація збитків і допомога з ремонтом завтра, 27 жовтня... Тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ-Бахмач", - сказано в повідомленні.

РФ запустила дрони ввечері 26 жовтня

Раніше повідомлялося про те, що ввечері 26 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

залізниця (1629) атака (684) Чернігівська область (1155) Корюківський район (32) Корюківка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 