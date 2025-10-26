Рашисти атакували об’єкти транспортної інфраструктури на Чернігівщині: скасовано рух електричок

Ввечері неділі, 26 жовтня, російські загарбники завдали ударів дронами по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив міський голова Корюківки Чернігівської області Ратан Ахмедов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері 26 жовтня ворог завдав ударів БПЛА по обʼєктам транспортної інфраструктури. Фіксація збитків і допомога з ремонтом завтра, 27 жовтня... Тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ-Бахмач", - сказано в повідомленні.

РФ запустила дрони ввечері 26 жовтня

Раніше повідомлялося про те, що ввечері 26 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)