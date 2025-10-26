Рашисты атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Черниговщине: отменено движение электричек
Вечером воскресенья, 26 октября, российские захватчики нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил городской голова Корюковки Черниговской области Ратан Ахмедов, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером 26 октября враг нанес удары БПЛА по объектам транспортной инфраструктуры. Фиксация ущерба и помощь с ремонтом завтра, 27 октября... Временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач", - сказано в сообщении.
РФ запустила дроны вечером 26 октября
Ранее сообщалось о том, что вечером 26 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.
