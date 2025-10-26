РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6139 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
432 0

Рашисты атаковали объекты транспортной инфраструктуры на Черниговщине: отменено движение электричек

електричка

Вечером воскресенья, 26 октября, российские захватчики нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил городской голова Корюковки Черниговской области Ратан Ахмедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером 26 октября враг нанес удары БПЛА по объектам транспортной инфраструктуры. Фиксация ущерба и помощь с ремонтом завтра, 27 октября... Временно отменено пригородное железнодорожное сообщение Сновск-Бахмач", - сказано в сообщении.

РФ запустила дроны вечером 26 октября

Ранее сообщалось о том, что вечером 26 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

железная дорога (1456) атака (654) Черниговская область (1370) Корюковский район (32) Корюковка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 