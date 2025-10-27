Проти спецпосланця Путіна Дмитрієва слід відновити санкції США, - Стефанішина

Дії спецпосланця російського диктатора Путіна Кирила Дмитрієва сприяють продовженню обстрілів України, необхідно поновити санкції для обмеження його впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявила посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

"Щодо причин перебування Дмитрієва в США – персональні санкції щодо цієї особи можна відновити та посилити. Його дії й публічні заяви спрямовані на те, щоби затягувати час, відводити фокус уваги від завершення війни, а також залучати більше фінансування для російської агресії та її спонсорів",- зауважила посол України.

Вона наголосила, що Дмитрієв знову демонструє відверту брехню й цинізм.

"На тлі постійних обстрілів України, які бачить весь світ у режимі реального часу, заяви Дмитрієва про те, що були припинені обстріли енергетики мають стати справжнім "червоним прапором". Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинного режиму Путіна, так само він робить і зараз",- наголосила Стефанішина.

У цьому звʼязку вона підкреслила, що зараз настав час розглянути можливість для поновлення санкцій проти Дмитрієва, "адже його діяльність спрямована на те, щоби російська воєнна машина мала змогу вбивати ще більше людей в Україні".

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв - з 2011 року генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ). Є спеціальним посланцем президента РФ Володимира Путіна з економічного співробітництва.

Дмитрієв є однією з ключових фігур у фінансовій політиці Кремля і відповідальним за залучення інвестицій у стратегічні російські проєкти. Він часто фігурує у медіа як представник економічних інтересів РФ на міжнародній арені.

Днями міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який не може визнати вплив американських санкцій на економіку РФ.

Санкції США проти Дмитрієва

У лютому 2022 року Міністерство фінансів США (OFAC) включило Дмитрієва до списку санкцій, що обмежує його можливість вести фінансові операції з американськими громадянами та компаніями. Ці санкції також поширюються на РФПІ, який Дмитрієв очолює з 2011 року.

У квітні уряд США тимчасово призупинив санкції проти Дмитрієва, щоби Державний департамент міг видати йому візу для в'їзду до Сполучених Штатів.

