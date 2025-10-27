РУС
2 358 13

Против спецпосланца Путина Дмитриева следует возобновить санкции США, - Стефанишина

Против Дмитриева следует усилить санкции США

Действия спецпосланника российского диктатора Путина Кирилла Дмитриева способствуют продолжению обстрелов Украины, необходимо возобновить санкции для ограничения его влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

"Относительно причин пребывания Дмитриева в США - персональные санкции в отношении этого лица можно восстановить и усилить. Его действия и публичные заявления направлены на то, чтобы затягивать время, отводить фокус внимания от завершения войны, а также привлекать больше финансирования для российской агрессии и ее спонсоров", - отметила посол Украины.

Она подчеркнула, что Дмитриев снова демонстрирует откровенную ложь и цинизм.

"На фоне постоянных обстрелов Украины, которые видит весь мир в режиме реального времени, заявления Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики должны стать настоящим "красным флагом". Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина, так же он делает и сейчас",- подчеркнула Стефанишина.

В этой связи она подчеркнула, что сейчас настало время рассмотреть возможность для возобновления санкций против Дмитриева, "ведь его деятельность направлена на то, чтобы российская военная машина имела возможность убивать еще больше людей в Украине".

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев - с 2011 года генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Является специальным посланником президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству.

Дмитриев является одной из ключевых фигур в финансовой политике Кремля и ответственным за привлечение инвестиций в стратегические российские проекты. Он часто фигурирует в медиа как представитель экономических интересов РФ на международной арене.

На днях министр финансов США Скотт Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние американских санкций на экономику РФ.

Санкции США против Дмитриева

В феврале 2022 года Министерство финансов США (OFAC) включило Дмитриева в санкционный список, ограничивающий его возможность вести финансовые операции с американскими гражданами и компаниями. Эти санкции также распространяются на РФПИ, который Дмитриев возглавляет с 2011 года.

В апреле правительство США временно приостановило санкции против Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в Соединенные Штаты.

Автор: 

санкции (11980) США (28158) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (284)
Топ комментарии
+9
стефанішина . твій номер шість . сиди тихенько ослицею в штатах і не відсвічуй . бо ти повинна сидіти в КИЄВІ в сізо і давати покази за свою корупцію
27.10.2025 07:55 Ответить
+7
Взагалі то вся зелена срань повинна висіти на стовпах,а їх виборці позбавлені права голосування на виборах!!
27.10.2025 08:14 Ответить
+2
Найкращою 'санкцією' був би арешт Дмітрієва та видача його Україні. Думаю, що цей чоловік подруги доньки Путлера та дуже наближена особа до х...ла багато чого може розказати.
27.10.2025 07:48 Ответить
Кирило Олександрович Дмитрієв (нар. 12 квітня 1975, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ) - російський фінансист та інвестор, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (з квітня 2011 року).
27.10.2025 07:46 Ответить
Найкращою 'санкцією' був би арешт Дмітрієва та видача його Україні. Думаю, що цей чоловік подруги доньки Путлера та дуже наближена особа до х...ла багато чого може розказати.
27.10.2025 07:48 Ответить
А його родичі в Україні, що можуть розказати? Та тільки за те , що виростили такого виплодка - всіх його родичів потрібно кинути за грати , а потім обміняти на полонених.
27.10.2025 08:36 Ответить
стефанішина . твій номер шість . сиди тихенько ослицею в штатах і не відсвічуй . бо ти повинна сидіти в КИЄВІ в сізо і давати покази за свою корупцію
27.10.2025 07:55 Ответить
Взагалі то вся зелена срань повинна висіти на стовпах,а їх виборці позбавлені права голосування на виборах!!
27.10.2025 08:14 Ответить
Ваша думка для Стефанишиної ДУЖЕ важлива, пишіть ще
27.10.2025 08:21 Ответить
Та видно, що для тебе важливий тільки твій язик на зеленій дупі.
27.10.2025 08:38 Ответить
* в зеленій дупі
27.10.2025 08:41 Ответить
Зебілоїд вирішив сьогодні висратись в кожній темі
27.10.2025 08:40 Ответить
Твій номер такий же. В чому вона не права в данному випадку? Чи ти адвокат диітрієва?
27.10.2025 09:00 Ответить
неправий народ який віддав абсолютно всю владу і законодавчу і виконавчу в руки зеленому непотрібу . а тепер кадрові високопрофесійні дипломати такі як клімкін . пристайко . шамшур . чалий і інші не мають роботи в наших дипустановах --- замість них дярьмяк з фофаном призначають стефанішину . данилова ослом . бєнядіктову . костіна в нідерланди . якусь шалаву в болгарію і тому подібне --- дмитрієв мені і нафік не потрібен . я хочу жити в країні яку в провідних державах світу представляють дипломати з досвідом і освітою а не осли і ослиці
27.10.2025 09:44 Ответить
По словам Юрія Швеця, в останньому його випуску, дурний кацап наїхав на "святе" для Трампа. Цей дурень прокукурікав на телеканалі Фокс, що якщо війдуть в дію санкції проти кацапських нафтових компаній, то відразу ціна на бензин в штатах різко виросте. Я розумію, у нас на владному олімпі дурень дурнем поганяє, але до такого ідіотизму ніколи на опустяться. Закінчилось тим, що Рубіо назвав цього дурника пропогандистом і ніхто з Білого дому з ним не зустрічався.
27.10.2025 08:41 Ответить
Це напевне перший і єдиний випадок, коли я погоджуюся зі підозрюваною у корупційних злочинах Стефанішиною.
27.10.2025 08:45 Ответить
 
 