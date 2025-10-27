Против спецпосланца Путина Дмитриева следует возобновить санкции США, - Стефанишина

Действия спецпосланника российского диктатора Путина Кирилла Дмитриева способствуют продолжению обстрелов Украины, необходимо возобновить санкции для ограничения его влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявила посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

"Относительно причин пребывания Дмитриева в США - персональные санкции в отношении этого лица можно восстановить и усилить. Его действия и публичные заявления направлены на то, чтобы затягивать время, отводить фокус внимания от завершения войны, а также привлекать больше финансирования для российской агрессии и ее спонсоров", - отметила посол Украины.

Она подчеркнула, что Дмитриев снова демонстрирует откровенную ложь и цинизм.

"На фоне постоянных обстрелов Украины, которые видит весь мир в режиме реального времени, заявления Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики должны стать настоящим "красным флагом". Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина, так же он делает и сейчас",- подчеркнула Стефанишина.

В этой связи она подчеркнула, что сейчас настало время рассмотреть возможность для возобновления санкций против Дмитриева, "ведь его деятельность направлена на то, чтобы российская военная машина имела возможность убивать еще больше людей в Украине".

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев - с 2011 года генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Является специальным посланником президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству.

Дмитриев является одной из ключевых фигур в финансовой политике Кремля и ответственным за привлечение инвестиций в стратегические российские проекты. Он часто фигурирует в медиа как представитель экономических интересов РФ на международной арене.

На днях министр финансов США Скотт Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который не может признать влияние американских санкций на экономику РФ.

Санкции США против Дмитриева

В феврале 2022 года Министерство финансов США (OFAC) включило Дмитриева в санкционный список, ограничивающий его возможность вести финансовые операции с американскими гражданами и компаниями. Эти санкции также распространяются на РФПИ, который Дмитриев возглавляет с 2011 года.

В апреле правительство США временно приостановило санкции против Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему визу для въезда в Соединенные Штаты.

