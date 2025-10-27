Атаки дронів та артилерії на Дніпропетровщину: пошкоджено об’єкт інфраструктури
Вночі та вранці 27 жовтня українські сили ППО відбили атаки ворога на Нікопольський та Павлоградський райони, знищивши 5 безпілотників. Постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Нікопольський район: дрони та артилерія
З вечора і до ранку ворог продовжив обстріли по райцентру Нікопольського району, а також по Марганецькій та Покровській громадах. Основний удар наносився за допомогою безпілотних літальних апаратів, водночас застосовувалася артилерія.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Павлоградський район: інфраструктура під загрозою
Також ворог атакував безпілотниками Павлоградський район, пошкоджена інфраструктура.
Внаслідок атаки постраждалих немає.
