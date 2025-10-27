Атаки дронів та артилерії на Дніпропетровщину: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Вночі та вранці 27 жовтня українські сили ППО відбили атаки ворога на Нікопольський та Павлоградський райони, знищивши 5 безпілотників. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Нікопольський район: дрони та артилерія

З вечора і до ранку ворог продовжив обстріли по райцентру Нікопольського району, а також по Марганецькій та Покровській громадах. Основний удар наносився за допомогою безпілотних літальних апаратів, водночас застосовувалася артилерія.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Павлоградський район: інфраструктура під загрозою

Також ворог атакував безпілотниками Павлоградський район, пошкоджена інфраструктура.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

