Атаки дронов и артиллерии на Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры
Ночью и утром 27 октября украинские силы ПВО отбили атаки врага на Никопольский и Павлоградский районы, уничтожив 5 беспилотников. Пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Никопольский район: дроны и артиллерия
С вечера и до утра враг продолжил обстрелы по райцентру Никопольского района, а также по Марганецкой и Покровской громадам. Основной удар наносился с помощью беспилотных летательных аппаратов, одновременно применялась артиллерия.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Павлоградский район: инфраструктура под угрозой
Также враг атаковал беспилотниками Павлоградский район, повреждена инфраструктура.
В результате атаки пострадавших нет.
