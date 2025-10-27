Атаки дронов и артиллерии на Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры

Ночью и утром 27 октября украинские силы ПВО отбили атаки врага на Никопольский и Павлоградский районы, уничтожив 5 беспилотников. Пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Никопольский район: дроны и артиллерия

С вечера и до утра враг продолжил обстрелы по райцентру Никопольского района, а также по Марганецкой и Покровской громадам. Основной удар наносился с помощью беспилотных летательных аппаратов, одновременно применялась артиллерия.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Павлоградский район: инфраструктура под угрозой

Также враг атаковал беспилотниками Павлоградский район, повреждена инфраструктура.

В результате атаки пострадавших нет.

