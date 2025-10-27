Стармер відвідає Туреччину для переговорів із Ердоганом щодо винищувачів Eurofighter та війни в Україні

27 жовтня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Ердогана. Сторони обговорять стратегічне партнерство та шляхи врегулювання війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомив очільник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснить офіційний візит до Анкари 27 жовтня 2025 року на запрошення нашого президента. Під час переговорів будуть обговорені стратегічні відносини між Туреччиною та Великою Британією, засновані на тісному союзі, а також поточні регіональні та міжнародні події", - йдеться у пості.

За інформацією телеканалу NTV, британський прем'єр-міністр у Туреччині має обговорити останні події та шляхи врегулювання російсько-української війни, а також питання відбудови Гази.

"Одним з найважливіших пунктів порядку денного буде закупівля Eurofighter. Після зустрічі також планується підписання угоди про довгострокове придбання 40 винищувачів Eurofighter", - повідомляє телеканал.

Ці літаки доповнять турецький авіапарк винищувачів Eurofighter на додаток до тих, про постачання яких було раніше домовлено з Катаром та Оманом.

"Першими винищувачами Eurofighter, які будуть додані до арсеналу, будуть ті, що були придбані у ВПС Катару. Винищувачі, які будуть закуплені в Оману, планується доставити до Туреччини після модернізації виробником", - повідомляє телеканал.

