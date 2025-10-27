Стармер посетит Турцию для переговоров с Эрдоганом по поводу истребителей Eurofighter и войны в Украине
27 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Турцию по приглашению президента Реджепа Эрдогана. Стороны обсудят стратегическое партнерство и пути урегулирования войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил глава директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершит официальный визит в Анкару 27 октября 2025 года по приглашению нашего президента. Во время переговоров будут обсуждены стратегические отношения между Турцией и Великобританией, основанные на тесном союзе, а также текущие региональные и международные события", - говорится в посте.
По информации телеканала NTV, британский премьер-министр в Турции должен обсудить последние события и пути урегулирования российско-украинской войны, а также вопросы восстановления Газы.
"Одним из важнейших пунктов повестки дня будет закупка Eurofighter. После встречи также планируется подписание соглашения о долгосрочном приобретении 40 истребителей Eurofighter", - сообщает телеканал.
Эти самолеты дополнят турецкий авиапарк истребителей Eurofighter в дополнение к тем, о поставках которых было ранее договорено с Катаром и Оманом.
"Первыми истребителями Eurofighter, которые будут добавлены в арсенал, будут те, что были приобретены у ВВС Катара. Истребители, которые будут закуплены у Омана, планируется доставить в Турцию после модернизации производителем", - сообщает телеканал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль