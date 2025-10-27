Рада ЄС сьогодні розгляне шляхи збільшення українського експорту

Міністри сільського господарства країн ЄС у Люксембурзі розглядають можливість розширення торгівлі з Україною для підтримки її економіки.

Про це заявив міністр продовольства, сільського господарства та водної промисловості Данії Якоб Єнсен перед початком засідання Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже мали переговори з Україною щодо торгівлі і продовжимо обговорювати торгівлю загалом, але від імені датського головування в Раді ЄС ми спробуємо зосередитися на тому, як допомогти українцям збільшити свою торгівлю з ЄС, і таким чином підтримати їхню економіку", - сказав Єнсен.

У засіданні також бере участь віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Зелена архітектура" ЄС

Крім українського питання, міністри обговорюють нову "зелену архітектуру" ЄС - систему мотивацій для фермерів щодо дотримання кліматичних вимог, а також ініціативу "оновлення поколінь", спрямовану на залучення молоді до сільськогосподарського сектору.

