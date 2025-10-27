Совет ЕС сегодня рассмотрит пути увеличения украинского экспорта
Министры сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге рассматривают возможность расширения торговли с Украиной для поддержки ее экономики.
Об этом заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и водной промышленности Дании Якоб Йенсен перед началом заседания Совета ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы уже имели переговоры с Украиной по торговле и продолжим обсуждать торговлю в целом, но от имени датского председательства в Совете ЕС мы попробуем сосредоточиться на том, как помочь украинцам увеличить свою торговлю с ЕС, и таким образом поддержать их экономику", - сказал Йенсен.
В заседании также принимает участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
"Зеленая архитектура" ЕС
Кроме украинского вопроса, министры обсуждают новую "зеленую архитектуру" ЕС - систему мотиваций для фермеров по соблюдению климатических требований, а также инициативу "обновления поколений", направленную на привлечение молодежи в сельскохозяйственный сектор.
