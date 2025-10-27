В Україні продовжують дорожчати помідори. Ціни вже на 22% вищі за торішні

В Україні продовжують підвищуватися ціни на тепличні помідори через обмежену пропозицію на ринку.

Як ідеться в повідомленні проєкту EastFruit, зростання цін на томати в Україні спостерігається вже третій тиждень поспіль.

Минулого тижня українські тепличні комбінати пропонували до продажу помідори по 80-90 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

За словами учасників ринку, поставки тепличних томатів із місцевих комбінатів наразі досить малооб'ємні та нестабільні, а низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції поточного обороту.

В інших же стаціонарних теплицях дозрівання культур сильно сповільнилося через похолодання, а поставки з парникових теплиць зовсім припинилося.

При цьому компенсувати брак пропозиції місцевих тепличних томатів за рахунок імпортної продукції також поки не вдається.

Водночас ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня 2024 року.

Виробники мають намір і надалі підвищувати ціни за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів.

Як повідомлялося, в Україні вже п'ятий тиждень поспіль продовжують швидко зростати ціни на тепличні огірки.

Також стало відомо, що в Україні споживчі ціни на продукти харчування у вересні 2025 року, як і в серпні, знизилися проти попереднього місяця на 0,9%, однак загальний рівень інфляції склав 0,3% проти -0,2% в серпні. В основному продовження зниження цін на продукти відбулося внаслідок здешевлення фруктів (-11,8 %) та овочів (-10,6%), а також яєць (-2,9%) та цукру (-1,5%).