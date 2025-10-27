Кошта закликав Китай допомогти покласти край війні в Україні

У Євросоюзі очікують, що Китай допоможе покласти край війні.

Про це Президент Євроради Антоніу Кошта поінформував після зустрічі із прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Війна в Україні та глобальні питання

Як зазначається, співрозмовники обговорили двосторонні відносини між ЄС та Китаєм, а також багатосторонні та глобальні питання.

Я порушив питання агресивної війни Росії проти України. Я висловив очікування ЄС, що Китай допоможе покласти край війні", - заявив Кошта.

Глава Євроради підкреслив, що війна становить "екзистенційну загрозу" для Євросоюзу, і додав, що ЄС посилюватиме тиск на Росію.

Торговельно-економічні відносини

Кошта також наголосив на необхідності досягнення конкретного прогресу у відновленні балансу торговельно-економічних відносин між ЄС та Китаєм і водночас поділився "серйозною стурбованістю розширенням експортного контролю Китаю над критично важливою сировиною та пов'язаними з нею товарами та технологіями".

Очільник Європейської ради закликав Китай якомога швидше відновити гнучкі, надійні та передбачувані ланцюжки поставок.

Боротьба зі зміною клімату

Він також зазначив, що боротьба зі зміною клімату має залишатися пріоритетом спільного порядку денного, і висловив очікування, що ЄС та Китай проявлять ініціативу для досягнення успішного результату в цій площині.