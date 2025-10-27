Кошта призвал Китай помочь положить конец войне в Украине

В Евросоюзе ожидают, что Китай поможет положить конец войне.

Об этом Президент Евросовета Антониу Кошта проинформировал после встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Война в Украине и глобальные вопросы

Как отмечается, собеседники обсудили двусторонние отношения между ЕС и Китаем, а также многосторонние и глобальные вопросы.

Я поднял вопрос агрессивной войны России против Украины. Я выразил ожидания ЕС, что Китай поможет положить конец войне", - заявил Кошта.

Глава Евросовета подчеркнул, что война представляет "экзистенциальную угрозу" для Евросоюза, и добавил, что ЕС будет усиливать давление на Россию.

Торгово-экономические отношения

Кошта также отметил необходимость достижения конкретного прогресса в восстановлении баланса торгово-экономических отношений между ЕС и Китаем и одновременно поделился "серьезной обеспокоенностью расширением экспортного контроля Китая над критически важным сырьем и связанными с ним товарами и технологиями".

Глава Европейского совета призвал Китай как можно скорее восстановить гибкие, надежные и предсказуемые цепочки поставок.

Борьба с изменением климата

Он также отметил, что борьба с изменением климата должна оставаться приоритетом общей повестки дня, и выразил ожидание, что ЕС и Китай проявят инициативу для достижения успешного результата в этой плоскости.