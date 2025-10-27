Кошта призвал Китай помочь положить конец войне в Украине
В Евросоюзе ожидают, что Китай поможет положить конец войне.
Об этом Президент Евросовета Антониу Кошта проинформировал после встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Война в Украине и глобальные вопросы
Как отмечается, собеседники обсудили двусторонние отношения между ЕС и Китаем, а также многосторонние и глобальные вопросы.
Я поднял вопрос агрессивной войны России против Украины. Я выразил ожидания ЕС, что Китай поможет положить конец войне", - заявил Кошта.
Глава Евросовета подчеркнул, что война представляет "экзистенциальную угрозу" для Евросоюза, и добавил, что ЕС будет усиливать давление на Россию.
Торгово-экономические отношения
Кошта также отметил необходимость достижения конкретного прогресса в восстановлении баланса торгово-экономических отношений между ЕС и Китаем и одновременно поделился "серьезной обеспокоенностью расширением экспортного контроля Китая над критически важным сырьем и связанными с ним товарами и технологиями".
Глава Европейского совета призвал Китай как можно скорее восстановить гибкие, надежные и предсказуемые цепочки поставок.
Борьба с изменением климата
Он также отметил, что борьба с изменением климата должна оставаться приоритетом общей повестки дня, и выразил ожидание, что ЕС и Китай проявят инициативу для достижения успешного результата в этой плоскости.
