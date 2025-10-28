УКР
Опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом, - Мінрозвитку

Відсьогодні в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До теплопостачання вже підключено понад 55% соціальних об'єктів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.

Підготовка котелень до роботи

За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.

Ковальчук зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.

Може шось і зекономили - але люди повключали електроприбори
показати весь коментар
28.10.2025 12:47 Відповісти
Електропри́лад - це загальна назва для будь-якого приладу, що працює від електрики. Це правильний і поширений термін для побутових пристроїв (чайник, праска, холодильник).

Електропри́бор - це більш вузьке поняття. Це може бути:

Застарілий або менш вживаний синонім до "електроприлад".

Спеціалізований пристрій, частина при́бору (комплексу апаратури) з електричним живленням (наприклад, у техніці, медицині). У ******** українській мові для побутових цілей майже не використовується.

Отже, якщо йдеться про побутову техніку, варто вживати слово $\rightarrow$ електропри́лад.

Пояснення вживання

Електропри́лад походить від слова при́лад (інструмент, апарат, механізм).

Електропри́бор походить від слова при́бір (зазвичай, набір інструментів, комплект апаратури або ж сам інструмент). Вживання "при́бор" як синоніма до "при́лад" є або застарілим, або впливом російської мови.

Для більшості випадків:

Правильно: побутовий електропри́лад, магазин електропри́ладів.

Не бажано/Спеціалізовано: побутовий електропри́бор.
показати весь коментар
28.10.2025 12:57 Відповісти
шоу голобородька триває!
кожна, абсолютно побутова дія від держави, подається як нев'їбенна потужна перемога під особистим керівництвом зе!гниди.
що, у нас з реформую жкх, вже тридцять років? триває?
кожну зиму продовжують гріти землю та красти красти красти....
показати весь коментар
28.10.2025 12:55 Відповісти
минрозвытку что это за зелёное дерьмо
показати весь коментар
28.10.2025 13:12 Відповісти
"частково подається опалення" - це як?
показати весь коментар
28.10.2025 13:41 Відповісти
 
 