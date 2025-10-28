Опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом, - Мінрозвитку

Відсьогодні в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До теплопостачання вже підключено понад 55% соціальних об'єктів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.

Також читайте: У Сумах включили опалення - будинки обіцяють прогріти протягом 5 днів

Підготовка котелень до роботи

За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.

Ковальчук зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі