Опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом, - Мінрозвитку
Відсьогодні в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До теплопостачання вже підключено понад 55% соціальних об'єктів.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні фактично опалювальний сезон уже триває. Об'єкти соціальної сфери включені на понад 55% у 20 областях країни. Це 5,4 тис. садочків, майже 5,9 тис. закладів освіти і майже 2,3 тис. закладів охорони здоров'я. Крім того, у восьми областях частково подається опалення до житлових будинків", - сказав Ковальчук.
Підготовка котелень до роботи
За його словами, до роботи в опалювальний сезон підготовлено понад 17,5 тис. котелень та понад 17 тис. км тепломереж.
Ковальчук зауважив, що жовтень був достатньо теплим, що, за нормативними документами, дозволило відкласти початок подачі тепла й зекономити ресурси.
кожна, абсолютно побутова дія від держави, подається як нев'їбенна потужна перемога під особистим керівництвом зе!гниди.
що, у нас з реформую жкх, вже тридцять років? триває?
кожну зиму продовжують гріти землю та красти красти красти....