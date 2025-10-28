У Сумах включили опалення - будинки обіцяють прогріти протягом 5 днів

У Сумах офіційно стартував опалювальний сезон. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, щоб забезпечити стабільну подачу тепла в усі райони міста, потрібно від трьох до п’яти днів.

Теплопостачання здійснюється за встановленим графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, комунальні служби працюють без перебоїв.

Кривошеєнко наголосив, що фахівці теплопостачальних підприємств роблять усе можливе, аби в оселях сумчан було тепло і комфортно.

Міська влада просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, оскільки налаштування системи займає певний час.

Коли дадуть тепло українцям?

Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук заявляла, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями.

Об'єкти соціальної інфраструктури вже з теплом, а коли підключати будинки - кожен регіон вирішуватиме окремо залежно від середньодобової температури.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова імпортувати газ у разі його нестачі для опалювального сезону і на це доведеться знайти $2 млрд.

У Міненерго розповіли, що Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ.

