Опалення для українців увімкнуть найближчими днями, кожен регіон сам вирішить залежно від температури, - Гринчук

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться у найближчі дні. Об'єкти соціальної інфраструктури вже з теплом, а коли підключати будинки - кожен регіон вирішуватиме окремо залежно від середньодобової температури

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо опалювального сезону. Для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури", - пояснила вона.

Кожен регіон вирішуватиме сам

За даними міністерки, далі кожен регіон залежно від середньодобової температури буде ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону.

Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - підкреслила вона.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова імпортувати газ у разі його нестачі для опалювального сезону. За його словами, доведеться знайти $2 млрд на це.

У Міненерго розповіли, що Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ.

