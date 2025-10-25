УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини Опалювальний сезон
278 3

Опалення для українців увімкнуть найближчими днями, кожен регіон сам вирішить залежно від температури, - Гринчук

опалення в будинку

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться у найближчі дні. Об'єкти соціальної інфраструктури вже з теплом, а коли підключати будинки - кожен регіон вирішуватиме окремо залежно від середньодобової температури

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Щодо опалювального сезону. Для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури", - пояснила вона.

Кожен регіон вирішуватиме сам

За даними міністерки, далі кожен регіон залежно від середньодобової температури буде ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону.

Також читайте: Україна почала відбирати газ із підземних сховищ

Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - підкреслила вона.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готова імпортувати газ у разі його нестачі для опалювального сезону. За його словами, доведеться знайти $2 млрд на це.

У Міненерго розповіли, що Україна планує додатковий імпорт газу через втрати власного видобутку із-за ударів РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

опалення (944) опалювальний сезон (1808)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці міністерка потужно розказує хто коли що підключе. До чого вона тут взагалі? Опалення підключають адміністрації населених пунктів.
показати весь коментар
25.10.2025 16:02 Відповісти
А вологість вони враховують? Тому шо коли йдуть дощі то дубарь вже починається нижче +15
показати весь коментар
25.10.2025 16:06 Відповісти
Одівайся .Ще не холодно в квартирах.Із-за таких,як ти потім рахунки приходять,бо комусь холодно і доводится температурний графік підіймати!!!
показати весь коментар
25.10.2025 16:17 Відповісти
 
 