Отопление для украинцев включат в ближайшие дни, каждый регион сам решит в зависимости от температуры, - Гринчук

отопление в доме

Отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни. Объекты социальной инфраструктуры уже с теплом, а когда подключать дома - каждый регион будет решать отдельно в зависимости от среднесуточной температуры

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно отопительного сезона. Для социальной инфраструктуры во многих регионах уже начался отопительный сезон, для некоторых объектов критической инфраструктуры", - пояснила она.

Каждый регион будет решать сам

По данным министра, далее каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение о начале отопительного сезона.

Также читайте: Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова импортировать газ в случае его нехватки для отопительного сезона. По его словам, придется найти $2 млрд на это.

В Минэнерго рассказали, что Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потери собственной добычи из-за ударов РФ.

Тарифы на отопление (723) отопительный сезон (540)
Ці міністерка потужно розказує хто коли що підключе. До чого вона тут взагалі? Опалення підключають адміністрації населених пунктів.
показать весь комментарий
25.10.2025 16:02 Ответить
А вологість вони враховують? Тому шо коли йдуть дощі то дубарь вже починається нижче +15
показать весь комментарий
25.10.2025 16:06 Ответить
Одівайся .Ще не холодно в квартирах.Із-за таких,як ти потім рахунки приходять,бо комусь холодно і доводится температурний графік підіймати!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 16:17 Ответить
 
 