Отопление для украинцев включат в ближайшие дни, каждый регион сам решит в зависимости от температуры, - Гринчук

Отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни. Объекты социальной инфраструктуры уже с теплом, а когда подключать дома - каждый регион будет решать отдельно в зависимости от среднесуточной температуры

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно отопительного сезона. Для социальной инфраструктуры во многих регионах уже начался отопительный сезон, для некоторых объектов критической инфраструктуры", - пояснила она.

Каждый регион будет решать сам

По данным министра, далее каждый регион в зависимости от среднесуточной температуры будет принимать решение о начале отопительного сезона.

Также читайте: Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

Я думаю, что это начнется уже в ближайшие дни, поскольку мы снова ожидаем снижения температуры. Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова импортировать газ в случае его нехватки для отопительного сезона. По его словам, придется найти $2 млрд на это.

В Минэнерго рассказали, что Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потери собственной добычи из-за ударов РФ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале