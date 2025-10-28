В Сумах включили отопление - дома обещают прогреть в течение 5 дней

В Сумах официально стартовал отопительный сезон. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

По его словам, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла во все районы города, нужно от трех до пяти дней.

Теплоснабжение осуществляется по установленному графику. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и постоянные угрозы, коммунальные службы работают без перебоев.

Читайте: Евросоюз с начала большой войны выделил 3 миллиарда евро на поддержку энергосистемы Украины, - госпожа посол

Кривошеенко отметил, что специалисты теплоснабжающих предприятий делают все возможное, чтобы в домах сумчан было тепло и комфортно.

Городские власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку настройка системы занимает определенное время.

Когда дадут тепло украинцам?

Ранее министр энергетики Светлана Гринчук заявляла, что отопительный сезон в Украине начнется в ближайшие дни.

Объекты социальной инфраструктуры уже с теплом, а когда подключать дома - каждый регион будет решать отдельно в зависимости от среднесуточной температуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть готова импортировать газ в случае его нехватки для отопительного сезона и на это придется найти $2 млрд.

В Минэнерго рассказали, что Украина планирует дополнительный импорт газа из-за потери собственной добычи из-за ударов РФ.

