672 4

Отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом, - Минразвития

отопление в доме

С сегодняшнего дня в Украине официально стартовал отопительный сезон. К теплоснабжению уже подключено более 55% социальных объектов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На сегодня фактически отопительный сезон уже начался. Объекты социальной сферы включены более чем на 55% в 20 областях страны. Это 5,4 тыс. садиков, почти 5,9 тыс. учебных заведений и почти 2,3 тыс. учреждений здравоохранения. Кроме того, в восьми областях частично подается отопление в жилые дома", - сказал Ковальчук.

Подготовка котельных к работе

По его словам, к работе в отопительный сезон подготовлено более 17,5 тыс. котельных и более 17 тыс. км теплосетей.

Ковальчук отметил, что октябрь был достаточно теплым, что, по нормативным документам, позволило отложить начало подачи тепла и сэкономить ресурсы.

Автор: 

Тарифы на отопление (724) отопительный сезон (541) Министерство развития громад и территорий (81)
Може шось і зекономили - але люди повключали електроприбори
показать весь комментарий
28.10.2025 12:47 Ответить
Електропри́лад - це загальна назва для будь-якого приладу, що працює від електрики. Це правильний і поширений термін для побутових пристроїв (чайник, праска, холодильник).

Електропри́бор - це більш вузьке поняття. Це може бути:

Застарілий або менш вживаний синонім до "електроприлад".

Спеціалізований пристрій, частина при́бору (комплексу апаратури) з електричним живленням (наприклад, у техніці, медицині). У ******** українській мові для побутових цілей майже не використовується.

Отже, якщо йдеться про побутову техніку, варто вживати слово $\rightarrow$ електропри́лад.

Пояснення вживання

Електропри́лад походить від слова при́лад (інструмент, апарат, механізм).

Електропри́бор походить від слова при́бір (зазвичай, набір інструментів, комплект апаратури або ж сам інструмент). Вживання "при́бор" як синоніма до "при́лад" є або застарілим, або впливом російської мови.

Для більшості випадків:

Правильно: побутовий електропри́лад, магазин електропри́ладів.

Не бажано/Спеціалізовано: побутовий електропри́бор.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:57 Ответить
шоу голобородька триває!
кожна, абсолютно побутова дія від держави, подається як нев'їбенна потужна перемога під особистим керівництвом зе!гниди.
що, у нас з реформую жкх, вже тридцять років? триває?
кожну зиму продовжують гріти землю та красти красти красти....
показать весь комментарий
28.10.2025 12:55 Ответить
минрозвытку что это за зелёное дерьмо
показать весь комментарий
28.10.2025 13:12 Ответить
 
 