Отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом, - Минразвития
С сегодняшнего дня в Украине официально стартовал отопительный сезон. К теплоснабжению уже подключено более 55% социальных объектов.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"На сегодня фактически отопительный сезон уже начался. Объекты социальной сферы включены более чем на 55% в 20 областях страны. Это 5,4 тыс. садиков, почти 5,9 тыс. учебных заведений и почти 2,3 тыс. учреждений здравоохранения. Кроме того, в восьми областях частично подается отопление в жилые дома", - сказал Ковальчук.
Подготовка котельных к работе
По его словам, к работе в отопительный сезон подготовлено более 17,5 тыс. котельных и более 17 тыс. км теплосетей.
Ковальчук отметил, что октябрь был достаточно теплым, что, по нормативным документам, позволило отложить начало подачи тепла и сэкономить ресурсы.
кожна, абсолютно побутова дія від держави, подається як нев'їбенна потужна перемога під особистим керівництвом зе!гниди.
що, у нас з реформую жкх, вже тридцять років? триває?
кожну зиму продовжують гріти землю та красти красти красти....