Відзавтра будинки в Києві підключатимуть до тепла, - Кличко
29 жовтня 2025 року Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.
Він також нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.
"Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників", - уточнив Кличко.
Що передувало?
Як повідомили у Мінрозвитку, опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом.
Русня скаже: главноє забилі спросіть - нашє мнєніє. І внесе корективи цієї ж ночі.
а мав би відбуватись буденно і непомітно
зате пропіарились всі починаючи з Оманської Гнидоти
Кличко - тварюка, останіми днями повітря було тепле, зараз у квартирі 19 градусів, абсолютно нормально, адже середньодобова температура повітря - плюс 8, не падає нижче, щоб вмикати опалення у домах, але знову подасть опалення 29 жовтня, як минулого року подали 30 жовтня, щоб прислати платіжку за півмісяця опалення.
"Доброзичливець", який наповнив у 12 коментах до мене півсотні лайок, що йому холодно, втішайся падлюка, боксер злякався популістів і маргіналів, і подасть опалення 29-го, які якраз за опалення і не платитимуть, і ти теж не платитимеш, бо тобі усі винні, а ти нікому нічого.
починається сезон обігріву міжбудинкової території та повітря.
але, звісно і сезон розпилу мільярдів бабла!!!
Будем подключать!!!!!!!!!!!!