Відзавтра будинки в Києві підключатимуть до тепла, - Кличко

29 жовтня 2025 року Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

Він також нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

"Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників", - уточнив Кличко.

Що передувало?

Як повідомили у Мінрозвитку, опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом.