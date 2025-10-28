УКР
Новини Опалювальний сезон
Відзавтра будинки в Києві підключатимуть до тепла, - Кличко

29 жовтня 2025 року Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

Він також нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом, - Мінрозвитку

"Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників", - уточнив Кличко.

Що передувало?

Як повідомили у Мінрозвитку, опалювальний сезон уже триває, у 8 областях будинки частково з теплом.

Київ Кличко Віталій опалення опалювальний сезон
На жаль, у радикально різному масштабі.
28.10.2025 14:26 Відповісти
якось за роки незалежності всі старти опалення - це прям якийсь героїзм (владний маразм)

а мав би відбуватись буденно і непомітно

зате пропіарились всі починаючи з Оманської Гнидоти
28.10.2025 14:30 Відповісти
старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу
Русня скаже: главноє забилі спросіть - нашє мнєніє. І внесе корективи цієї ж ночі.
28.10.2025 14:20 Відповісти
так это работает в две стороны
28.10.2025 14:23 Відповісти
На жаль, у радикально різному масштабі.
28.10.2025 14:26 Відповісти
разные возможности,тут ничего не поделать к сожалению
28.10.2025 14:34 Відповісти
В тому і справа.
28.10.2025 14:38 Відповісти
Так вони й так по ТЕЦ луплять
28.10.2025 14:24 Відповісти
а шо Тимурка думает?
28.10.2025 14:36 Відповісти
Було оголошено, що подадуть 1 листопада, і протестів не було.
Кличко - тварюка, останіми днями повітря було тепле, зараз у квартирі 19 градусів, абсолютно нормально, адже середньодобова температура повітря - плюс 8, не падає нижче, щоб вмикати опалення у домах, але знову подасть опалення 29 жовтня, як минулого року подали 30 жовтня, щоб прислати платіжку за півмісяця опалення.
"Доброзичливець", який наповнив у 12 коментах до мене півсотні лайок, що йому холодно, втішайся падлюка, боксер злякався популістів і маргіналів, і подасть опалення 29-го, які якраз за опалення і не платитимуть, і ти теж не платитимеш, бо тобі усі винні, а ти нікому нічого.
28.10.2025 14:36 Відповісти
тридцятирічна реформа жкх в дії!
починається сезон обігріву міжбудинкової території та повітря.
але, звісно і сезон розпилу мільярдів бабла!!!
28.10.2025 14:40 Відповісти
То есть - когда впереди потепление до 14 - 16 градусов
Будем подключать!!!!!!!!!!!!
28.10.2025 15:02 Відповісти
 
 