С завтрашнего дня дома в Киеве будут подключать к теплу, - Кличко
29 октября 2025 года Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть.
Он также напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городская власть приняла решение о начале подачи тепла в дома киевлян.
"Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начался 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей", - уточнил Кличко.
Что предшествовало?
Как сообщили в Минразвития, отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом.
Русня скаже: главноє забилі спросіть - нашє мнєніє. І внесе корективи цієї ж ночі.
а мав би відбуватись буденно і непомітно
зате пропіарились всі починаючи з Оманської Гнидоти
Кличко - тварюка, останіми днями повітря було тепле, зараз у квартирі 19 градусів, абсолютно нормально, адже середньодобова температура повітря - плюс 8, не падає нижче, щоб вмикати опалення у домах, але знову подасть опалення 29 жовтня, як минулого року подали 30 жовтня, щоб прислати платіжку за півмісяця опалення.
"Доброзичливець", який наповнив у 12 коментах до мене півсотні лайок, що йому холодно, втішайся падлюка, боксер злякався популістів і маргіналів, і подасть опалення 29-го, які якраз за опалення і не платитимуть, і ти теж не платитимеш, бо тобі усі винні, а ти нікому нічого.
починається сезон обігріву міжбудинкової території та повітря.
але, звісно і сезон розпилу мільярдів бабла!!!