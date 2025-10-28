С завтрашнего дня дома в Киеве будут подключать к теплу, - Кличко

29 октября 2025 года Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть.

Он также напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городская власть приняла решение о начале подачи тепла в дома киевлян.

"Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начался 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей", - уточнил Кличко.

Что предшествовало?

Как сообщили в Минразвития, отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом.