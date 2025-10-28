РУС
С завтрашнего дня дома в Киеве будут подключать к теплу, - Кличко

отопление в Киеве

29 октября 2025 года Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть.

Он также напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней. И, учитывая дальнейшее снижение температуры, городская власть приняла решение о начале подачи тепла в дома киевлян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом, - Минразвития

"Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начался 3 октября. По индивидуальным заявкам их руководителей", - уточнил Кличко.

Что предшествовало?

Как сообщили в Минразвития, отопительный сезон уже начался, в 8 областях дома частично с теплом.

Киев (26298) Кличко Виталий (4692) Тарифы на отопление (724) отопительный сезон (541)
+2
На жаль, у радикально різному масштабі.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:26 Ответить
+1
старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу
Русня скаже: главноє забилі спросіть - нашє мнєніє. І внесе корективи цієї ж ночі.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:20 Ответить
+1
якось за роки незалежності всі старти опалення - це прям якийсь героїзм (владний маразм)

а мав би відбуватись буденно і непомітно

зате пропіарились всі починаючи з Оманської Гнидоти
показать весь комментарий
28.10.2025 14:30 Ответить
старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори - погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу
Русня скаже: главноє забилі спросіть - нашє мнєніє. І внесе корективи цієї ж ночі.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:20 Ответить
так это работает в две стороны
показать весь комментарий
28.10.2025 14:23 Ответить
На жаль, у радикально різному масштабі.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:26 Ответить
разные возможности,тут ничего не поделать к сожалению
показать весь комментарий
28.10.2025 14:34 Ответить
В тому і справа.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:38 Ответить
Так вони й так по ТЕЦ луплять
показать весь комментарий
28.10.2025 14:24 Ответить
якось за роки незалежності всі старти опалення - це прям якийсь героїзм (владний маразм)

а мав би відбуватись буденно і непомітно

зате пропіарились всі починаючи з Оманської Гнидоти
показать весь комментарий
28.10.2025 14:30 Ответить
а шо Тимурка думает?
показать весь комментарий
28.10.2025 14:36 Ответить
Було оголошено, що подадуть 1 листопада, і протестів не було.
Кличко - тварюка, останіми днями повітря було тепле, зараз у квартирі 19 градусів, абсолютно нормально, адже середньодобова температура повітря - плюс 8, не падає нижче, щоб вмикати опалення у домах, але знову подасть опалення 29 жовтня, як минулого року подали 30 жовтня, щоб прислати платіжку за півмісяця опалення.
"Доброзичливець", який наповнив у 12 коментах до мене півсотні лайок, що йому холодно, втішайся падлюка, боксер злякався популістів і маргіналів, і подасть опалення 29-го, які якраз за опалення і не платитимуть, і ти теж не платитимеш, бо тобі усі винні, а ти нікому нічого.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:36 Ответить
тридцятирічна реформа жкх в дії!
починається сезон обігріву міжбудинкової території та повітря.
але, звісно і сезон розпилу мільярдів бабла!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 14:40 Ответить
 
 