У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять антиукраїнські заняття для школярів

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі окупаційна влада відкрила так звані "Школи антитерору", де дітей залучають до антиукраїнської пропаганди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"У школах Маріуполя нова хвиля залучення дітей до боротьби з українською ідентичністю. Жодна школа не залишається без уваги та тиску", – зазначив Андрющенко.

За його словами, такі "школи" вже створені у навчальних закладах №14 та №59.

Під час "майстер-класів" від представників російських структур українців називають "терористами" і навчають дітей "боротися з ними".

Після цих занять у школах створюють так звані "рятувальні загони".

Також у школі №7 для дев’ятикласників провели захід під назвою "Святое дело – Родине служить!" за участю представника Росгвардії.

Учням розповідали про "службу в гвардії", умови вступу до військових вишів і показували відео з пропагандистським змістом.

"Таким чином росіяни не просто легітимізують насильство та окупацію, а й залучають дітей до антиукраїнських дій", – наголосив Андрющенко.

РФ промиває мізки молоді на окупованих територіях

Нещодавно ГУР повідомило, що російські пропагандисти розробили нові методичні рекомендації для "профілактики поширення ідеології тероризму, екстремізму та неонацизму" серед української молоді, що знаходиться в окупації.

У документі окупантам та місцевим колаборантам радять виявляти дітей, які залишають антипутінські коментарі в соцмережах, цікавляться подіями в Україні або просто читають міжнародні ресурси, та проводити з ними "виховну роботу".

Серед розробників нової методички називають:

Ірину Бобраковску;

Олександру Бикадрову;

Сергія Венцеля;

Ольгу Галаніну;

Олену Малік.

Все це російські "педагоги" та "науковці" з експертизою у веденні пропагандистських кампаній, додають у розвідці.

А ще у 2026–2028 роках Кремль планує витратити на телепропаганду майже $3 млрд, адже РФ - медійна машина - ключовий інструмент утримання контролю.

